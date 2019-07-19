الجفاف وأسبابه الشائعة عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يوليو 2019 02:27 مساءً - هل تعرف أكثر ما يحتاج إليه جسم الطفل للبقاء على قيد الحياة عندما يتعلق الأمر بالطعام والمياه؟ إنه الماء، لكن أحياناً يتعرض الأطفال لحالة من الهزال وعدم الحيوية في تفاعله مع من حوله؛

معنا الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائي التغذية يحدثنا عن هذا الموضوع في نقاط مبسطة ...

أهمية الماء بالنسبة للإنسان

جسم الإنسان يتكون من حوالي 60 ٪ من الماء. كل يوم يجب أن يستهلك الطفل كمية معينة من الماء حسب العمر والجنس .

الطفل يحتاج إلى الماء لتليين المفاصل، وتنظيم درجة حرارة الجسم الداخلية، وتطوير اللعاب، والتمثيل الغذائي، ونقل الكربوهيدرات والبروتينات في مجرى الدم، والتخلص من النفايات من خلال التبول، وتعمل كممتص صدمات للدماغ والحبل الشوكي وما إلى ذلك.

لهذا السبب من المهم الحفاظ على ترطيب الجسم طوال اليوم بشرب ما لا يقل عن لتر من الماء لدى الطفل. إذا لم يكن جسمك مرطبًا بدرجة كافية، فهذا يؤدي إلى الجفاف الضار لجسمك.

أسباب الجفاف ومخاطره :

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يحدث الجفاف عندما لا يحتوي جسم الطفل على كمية كافية من الماء. هذا القصور يؤدي إلى تعطيل الأداء الطبيعي للجسم. ولكنه يصبح خطيرًا على البالغين والأطفال الأكبر سناً إذا كانت أجسادهم مصابة بالجفاف.

عدم شرب كمية كافية من الماء، وفقدان الكثير من الماء من خلال التعرق، إلخ.

الأسباب المحتملة الأخرى للجفاف :

القيء والإسهال؛ حيث يؤدي الإسهال الحاد والشديد إلى خسارة هائلة في الماء الجسم. كما أن الإسهال المصحوب بالتقيؤ يجعل الجسم يفقد المزيد من السوائل ويجعل من الصعب تعويض الماء بشربه،

كما أن كثرة الحركة لدى الطفل مع وجود درجات الحرارة الساخنة والرطبة هي المسؤولة عن التعرق المفرط الذي يزيد من فقدان السوائل،