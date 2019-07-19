متلازمة أسبرجر الأعراض والعلاج 

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يوليو 2019 02:27 مساءً - يظل حلم الأمومة يراود العديد من الفتيات، منذ الطفولة، وعندما تصبح أماً وفي أحشائها طفل، تنتظر بلهفة قدومه، وتبدأ رحلة القلق، على نوع هذا الطفل ومدى تمتعه بصحة جيدة، فأحياناً يصاب الطفل بما يسمى بمتلازمة أسبرجر، التي يجهل معرفتها العديد من الأشخاص، ويبقى السؤال: ما هي متلازمة أسبرجر التي تصيب العديد من الأطفال ومن قبلهم العديد من المشاهير عانوا منها؟
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توضحها أخصائية التخاطب "نيفين مسعود":
Asperger's syndrome) ) متلازمة أسبرجر:
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أحد الاضطرابات النمائية الشاملة، وصنفت من ضمن اضطرابات طيف التوحد عالي الأداء، ولكنها يتم اكتشافها متأخراً أحياناً حتى سن البلوغ من عمر الطفل، مع العلم أنها تبدأ في مراحل مبكرة من العمر تتراوح بين فترة الرضاعة وفترة الطفولة المبكرة.
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حيث تلاحظ شيئين على الفور في طفل متلازمة أسبرجر على الفور. إنه ذكي تمامًا مثل الآخرين، لكنه يعاني من مشاكل اجتماعية. كما أنه يميل إلى التركيز بشكل هوس على موضوع واحد أو القيام بالسلوكيات نفسها مرارًا وتكرارًا.
أعراض متلازمة أسبرجر:
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تبدأ أعراض متلازمة أسبرجر في وقت مبكر من الحياة، إذا كنت أمًا أو أبًا لطفل مصاب به، فقد تلاحظ أنه لا يمكنه الاتصال بالعين. قد تجد أيضًا أن طفلك يبدو محرجًا في المواقف الاجتماعية، ولا يعرف ماذا يقول أو كيف يرد عندما يتحدث إليه شخص ما.
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قد يغيب عنه، ملاحظة لغة الجسد أو التعبيرات على وجوه الناس. على سبيل المثال، قد لا يدرك أنه عندما يعبر شخص ما ذراعيه وعبثته، فإنه غاضب.
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علامة أخرى هي أن طفلك قد يظهر القليل من العواطف، قد لا يبتسم عندما يكون سعيدًا أو يضحك من مزحة. أو قد يتكلم بطريقة روبوتية مسطحة.
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يعجز الأفراد المصابون بالأسبرجر عن أداء بعض المهام والتي تطلب إدراكًا بصريًّا ومكانيًّا وسمعيًّا، أو ذاكرة بصرية. كما قد يكونون حساسين أو غير حساسين للصوت، الضوء، اللمس، الملمس، الطعم، الرائحة، الألم، درجة الحرارة، وغيرها من المحفزات.
الفرق بين التوحد ومتلازمة أسبرجر:
ورغم أنّ متلازمة أسبرجر هو أحد أطياف التوحد إلا أنه يختلف عنه في بعض النقاط، والتي لخصتها أخصائي التخاطب نفين مسعور في النقاط التالية:
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الوقت الذى يظهر فيه التوحد يختلف عن وقت متلازمة أسبرجر، فالتوحد يظهر في ثلاثة أعوام، أما متلازمة أسبرجر فتظهر في فترة الرضاعة إلى البلوغ .
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يتميز التوحد بقصور واضح في اللغة وفي تكوين حصيلة لغوية، بينما يتمتع الأسبرجر بحصيلة لغوية لا بأس بها مع أنه يعاني من صعوبات في التخاطب والتعبير.
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الطفل التوحدي منغلق على نفسه تمامًا، بينما طفل الأسبرجر يحس بمن حوله ويتعرف عليهم ولكنه يعجز عن تكوين علاقات، أي أنّ تواصله الاجتماعي أقل خطورة من التوحد العادي، كما أن الاضطرابات العصبية فيه أقل حدوثًا.
طرق العلاج :
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التدريب على المهارات الاجتماعية في مجموعات أو جلسات فردية، يقوم المعالجون بتعليم طفلك كيفية التفاعل مع الآخرين والتعبير عن أنفسهم بطرق أكثر ملاءمة. غالبًا ما يتم تعلم المهارات الاجتماعية بعد السلوك العادي.
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علاج لغة الكلام : هذا يساعد على تحسين مهارات اتصال ابنك. على سبيل المثال، سوف يتعلم كيفية استخدام نمط عادي لأعلى ولأسفل عندما يتحدث بدلاً من لهجة مسطحة. سيحصل أيضًا على دروس حول كيفية متابعة المحادثة ثنائية الاتجاه وفهم العظة الاجتماعية مثل إيماءات اليد والاتصال بالعين .
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العلاج السلوكي المعرفي (CBT) : يساعد طفلك على تغيير طريقة تفكيره، حتى يتمكن من التحكم بشكل أفضل في عواطفه وسلوكياته المتكررة. سوف يكون قادرًا على التعامل مع أشياء مثل الهياج والانهيارات والهوس.
تعليم الوالدين وتدريبهم. سوف تتعلم الكثير من التقنيات نفسها التي يتم تعليم طفلك؛ حتى تتمكن من العمل على المهارات الاجتماعية معه في المنزل. تلجأ بعض العائلات أيضًا إلى مستشار لمساعدتهم على التعامل مع تحديات العيش مع شخص مصاب بأسبرجر.
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تحليل السلوك التطبيقي : إنها تقنية تشجع على مهارات التواصل الاجتماعي الإيجابية لدى طفلك، ولا تشجع السلوك الذي لا تراه. سيستخدم المعالج المديح أو "التعزيز الإيجابي" الآخر للحصول على نتائج.
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ولا يوجد أي أدوية معتمدة من قبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) التي تعالج بشكل خاص اضطرابات طيف أسبرجر أو مرض التوحد. بعض الأدوية، رغم ذلك، يمكن أن تساعد في الأعراض ذات الصلة مثل الاكتئاب والقلق.
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