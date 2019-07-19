متلازمة أسبرجر الأعراض والعلاج 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يوليو 2019 02:27 مساءً - يظل حلم الأمومة يراود العديد من الفتيات، منذ الطفولة، وعندما تصبح أماً وفي أحشائها طفل، تنتظر بلهفة قدومه، وتبدأ رحلة القلق، على نوع هذا الطفل ومدى تمتعه بصحة جيدة، فأحياناً يصاب الطفل بما يسمى بمتلازمة أسبرجر، التي يجهل معرفتها العديد من الأشخاص، ويبقى السؤال: ما هي متلازمة أسبرجر التي تصيب العديد من الأطفال ومن قبلهم العديد من المشاهير عانوا منها؟