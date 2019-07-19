النجمة العالمية بيونسيه توجه نصيحة لميغان ماركل والأمير هاري

قدمت النجمة العالمية بيونسيه وزوجها النجم جاي نصيحة لميغان ماركل والأمير هاري قائلين لهما "خصِّصا دائماً وقتاً لكما" اللذين احتفلا بعمادة مولودهما الأول آرتشي الأسبوع الماضي بحسب صحيفة الدايلي مايل البريطانية، وذلك خلال حفل افتتاح فيلم Lion .King في لندن. وتبادلت ميغان وبيونسيه العناق والقبلات على السجادة الحمراء، حيث أطلّت «كوين بي» بفستان ذهبي جريء من توقيع المُصمم الفيتنامي Cong Tri. أمّا دوقة ساسكس فتألّقت بفستان أسود متوسط الطول، من تصميم. Jason Wu. قد يهمك ايضاً: المغنية العالمية بيونسيه تعيد إطلاق علامتها التجارية الرياضية بيونسيه تكشف عن ساقيها في فستان باللون الأبيض

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