تعرف على شروط عقد زواج من هم دون الـ 18 عامًا في السعودية

أكدت وزارة العدل أنه في حال طلب إجراء عقد نكاح لمن يقل عمره عن 18 عاما، فإنه يتم التحقق من عدة أمور لإتمامه.وأضاف حساب «التواصل العدلي» على موقع «تويتر»، التابع لوزارة العدل، أنه لا يتم عقد نكاح من يقل عمره عن 18 عاما حتى يتم التحقق من أن الزواج لن يلحق ضرراً، ويحقق المصالح الفضلى بناء على لائحة نظام حماية الطفل. حسب ” عكاظ”. قد يهمك أيضا: السعودية تمنح 12 امرأة رخصة "التوثيق" للمرأة الأولى في تاريخها وزارة العدل السعودية تؤكّد فتح مجال التوظيف إلى الإناث في 4 مجالات مختلفة

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