شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المكملات الغذائية ضررها أكثر من نفعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر باحثون أن تناول بعض الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية الأخرى قد لا يفيد القلب، وفى بعض الحالات قد تسبب أضرارا صحية.

ووفقا للدراسة، التى نشرت فى مجلة "حوليات الطب الباطنى"، قد تكون المكملات الغذائية التى تجمع بين الكالسيوم وفيتامين "د" مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية .. ومع ذلك لم يكن هناك دليل على أن الكالسيوم أو فيتامين "د" الذى يتم تناوله بمفرده لم يكن له أى مخاطر أو فوائد صحية.

وقال الدكتور"صافى يو خان"، أستاذ مساعد فى جامعة "فرجينيا الغربية "فى الولايات المتحدة إنه على الرغم من وجود بعض الأدلة على أن بعض التدخلات لها تأثير على الوفاة وصحة القلب والأوعية الدموية، فإن الغالبية العظمى من الفيتامينات والمعادن وأنواع مختلفة من المكملات الغذائية لم يكن لها تأثير ملموس على البقاء أو الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

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وفى هذه الدراسة، استخدم الباحثون بيانات من 277 تجربة سريرية قامت بتقييم 16 من الفيتامينات أو مكملات أخرى وثمانى وجبات بسبب ارتباطها بالوفيات أو أمراض القلب، بما فى ذلك أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية والنوبات القلبية.. وقد شملت البيانات التى تم جمعها على 992,129 مشاركا فى البحوث من جميع أنحاء العالم.

وأظهر التحليل فوائد صحية محتملة فقط من خلال اتباع نظام غذائى منخفض الملح ومكملات الأحماض الدهنية أوميجا 3 وربما مكملات حمض الفوليك لبعض الناس.

وقالت "إيرين ميكوس"، كبير الباحثين فى الدراسة من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة "الدواء الشافى أو الرصاص السحرى الذى يواصل الناس البحث عنه فى المكملات الغذائية غير موجود".

وشددت بقولها "يجب أن يركز الناس على الحصول على العناصر الغذائية من نظام غذائى صحى للقلب، لأن البيانات تظهر بشكل متزايد أن غالبية البالغين الأصحاء لا يحتاجون إلى تناول المكملات الغذائية".

ووفقا لأبيشيك سينغ، استشارى أمراض القلب فى مستشفى كولومبيا، فى الولايات المتحدة "فإن المكملات الغذائية ليس لها تأثير إيجابى ملموس على صحة القلب".. وأضاف "من المهم اتباع نظام غذائى صحى وتجنب الأطعمة التى تضر بالقلب .. الأحماض الدهنية غير المشبعة ضارة ويجب تقليصها.. يجب الاحتفاظ بالسكريات المكررة والكربوهيدرات البسيطة".. وقد اقترح الطبيب على الناس تضمين المزيد من الخضراوات الخضراء فى نظامهم الغذائى، غنى بفيتامين "ك" والنترات الغذائية التى تساعد على حماية الشرايين وتقليل ضغط الدم.