500 وفاة بحمى الضنك في الفلبين خلال 6 أشهر

أعلن وزير الصحة الفلبيني فرانشيسكو دوكي، الجمعة، أن نحو 500 شخص لقوا حتفهم في البلاد بسبب إصابتهم بحمى الضنك، في النصف الأول من العام الجاري، وسط ارتفاع حاد في حالات الإصابة بالمرض.

وسجلت وزارة الصحة 106 آلاف و630 حالة إصابة بحمى الضنك، وهو مرض فيروسي ينقله البعوض، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى 29 يونيو/حزيران 2019.

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وأوضح دوكي أن هذا الرقم يمثل ارتفاعا بنسبة 85% على العام الماضي، إذ تم تسجيل 57 ألفا و564 حالة إصابة خلال الفترة نفسها، موضحا أن مناطق لوزون وبيكول وفيساياس وزامبوانجا ومينداناو كانت الأكثر تضرراً، بينما تزداد حوادث الإصابة في مناطق أخرى.

وقال إنه يتم توزيع خيام في بعض المقاطعات بوسط الفلبين، حيث توجد مستشفيات مكتظة بالفعل، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل كذلك مع الصليب الأحمر الفلبيني لضمان وجود إمدادات كافية في بنوك الدم.

وأعلنت وزارة الصحة، الإثنين، حالة تأهب على المستوى الوطني ضد حمى الضنك بعد تسجيل 456 حالة وفاة، ووصلت حالات الإصابة إلى أرقام خطيرة.

ودعت وزارة الداخلية الفلبينية وحدات الحكومة المحلية إلى تحديد مناطق تكاثر البعوض وإجراء حملات تطهير لمنع انتشار حمى الضنك.