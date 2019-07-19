شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لثقب الأذن أو الأنف.. منها الحفاظ على صحتك النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثقب الأنف والأذن أضبح من الأمور الشائعة للغاية فى جميع أنحاء العالم، ولكنه هذه الطريقة ليست مجرد طقوس فى بعض البلاد مثل الهند ولكنها تستخدم كعلاج صحي عبر العصور فهى تقنية صينية قديمة.

الفوائد المختلفة لثقب الأذن والأنف:الصحة النفسية

تشتمل فصوص الأذن على نقاط طول تربط نصف الكرة الأيسر والأيمن من الدماغ، الثقب في هذه النقطة ينشط الدماغ البشري، كما يساعد في تحسين الدورة الدموية.

الصحة الإنجابية

تعرف شحمة الأذن الوسطى قديما بأنها نقطة للصحة الإنجابية، لذلك فإنه لا يساعد فقط في الحيض للإناث ولكن يقال أنه يؤثر على ميل الحيوانات المنوية من الذكور، وفي الإناث، يساعد ثقب الأنف على الجانب الأيسر في منع آلام الدورة الشهرية وتشنجاتها وكذلك دعم الصحة الإنجابية بشكل أفضل.

تسهيل الولادة

ثقب الأنف يمكن أن يساعد فى الولادة سهلة للأطفال من قبل النساء.

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فوائد ثقب الأذن والأنف

الحفاظ على النظر

يمكن أن يساعد ثقب مركز الأذنين فى الحفاظ على رؤية أفضل، حيث يُعتقد أن مركز الأذن مرتبط بالرؤية والضغط على هذه النقطة يجعل رؤيتك أفضل.

قوة الأذن

تُعرف نقطة مركز الأذن باسم "المستشعر الرئيسي"، و يمكن أن يساعد الضغط على ذلك في تحسين قدرة السمع.

تدفق الطاقة

ثقب الأذن والأنف يمكن أن يساعد في تدفق الطاقة بشكل صحيح فى كافة أنحاء الجسم، وفقا للمعتقدات القديمة.