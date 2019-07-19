شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ينتشر الفيروس سريعا فى ساعتين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتسبب العدوى مثل البرد والأنفلونزا في وجود فيروسات مسئولة أيضًا عن العديد من الأمراض الفتاكة الأخرى مثل الإيدز وحمى الإيبولا النزفية والتهاب الكبد والهربس، لكن هل يمكن للجراثيم أن تسبب الكثير من المتاعب بسرعة كافية وإذا كان الجواب نعم ، كيف؟

قام باحثون من جامعة أريزونا بتتبع كيفية انتقال الجراثيم والعثور على بقع التلوث الشائعة، لن تصدق لكن مقبض الباب الواحد يمكن أن يسبب انتشار الفيروس في جميع أنحاء مبنى مكتبك في أقل من ساعتين. مندهش؟ انتظر أكثر.

مدى سرعة انتشار الفيروس

وضع الباحثون متعقب فيروسات على الأشياء التي يتم لمسها بشكل متكرر، مثل مقبض الباب والطاولة، ثم أخذوا عينات من العديد من الأسطح المحتملة مثل المفاتيح، وقضبان السرير، والمقابض، وأزرار الضغط على فترات زمنية متعددة، من ساعتين إلى ثماني ساعات.

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وقد وجد أن حوالي 40 إلى 60 % من الأسطح ملوثة خلال ساعتين إلى أربع ساعات، وذلك وفقا لتقرير موقع " livescience" ، بمعنى أن 50 % تقريبًا من الأسطح عالية اللمس وأيدي العاملين في المكتب سوف يصل إليها الفيروس في غضون أربع ساعات



سرعة انتشار الفيروس

استخدام مناديل مطهرة تحتوي على مركبات أمونيوم رباعية مرة واحدة على الأقل يوميًا يمكن أن يقلل من عدد الأسطح الملوثة بأكثر من 80 %.

أيضا استخدام معقمات الأيدي وغسل الأيدي واستخدام المسحات المطهرة باستمرار لضمان قتل أكبر قدر من الفيروسات.

النظافة الصحيحة كلما ذهبت إلى الحمام ، اغسل يديك جيدًا جيدًا بالماء والصابون.

قبل الأكل أو الطهي أغسل كل من الفواكه والخضروات جيدا.

إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا أو البرد فأنت مصدر محتمل لنشر هذا الفيروس إلى أشخاص آخرين، يجب أن تحاول البقاء في المنزل بأكبر قدر ممكن، وأن تأخذ قسطًا من الراحة وتناول نظامًا غذائيًا مغذيًا وتناول المضادات الحيوية الموصوفة في الوقت المحدد للتعافي بسرعة.

كيفية الحد من انتشار الفيروس