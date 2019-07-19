تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شطائر التوست بالجبن الفيتا والمشروم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

10 x عدد أوراق ريحان

6 x شريحة عيش توست

2 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

2 x معلقة كبيرة زبدة

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x حزمة جرجير

1 x رشة ملح

¼ x كيلو مشروم (شرائح)

⅛ x كيلو جبنة فيتا الخطوات

اولا نحضر شرائح التوست ترص شرائح التوست فى صينية ونضعها فى الفرن عند درجة حرارة 180 لحين أن تأخذ لون ذهبى ثم نخرج الصينية من الفرن وندهن شرائح التوست بزيت الزيتون ونمرر فص الثوم على الشرائح من جميع الجهات.

فى طاسة على النار نضع الزيت والزبد ثم نضيف المشروم ونقلب حتى يذبل.

ثم نضيف الثوم ونقلب.

ثم نرفع الطاسة من على النار ونضيف الريحان ونتبل بالملح والفلفل الأسود و.

ثم نوزع الجبن الفيتا على شرائح التوست ثم نضع فوق الجبن المشروم المحمر تقدم فورا بالهنا والشفا. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالتونة والبشاميل طريقة إعداد وتحضير كلوب ساندويش تونة

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