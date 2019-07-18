دبي عاصمة الإعلام العربي 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مجلس وزراء الإعلام العربي، في ختام اجتماعات دورته الـ50 في القاهرة، اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي 2020، تكليلا لمسيرتها الحافلة في مجال الإعلام التقليدي والرقمي على حد سواء.

وترأس وفد الإمارات خلال اجتماع مجلس وزراء الإعلام، الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة رئيس المجلس الوطني للإعلام في الإمارات، الذي ركز في كلمته على دور الإمارات كحاضنة للإعلام العربي والدولي ومكانة دبي الإعلامية.

وتمتلك دبي أضخم إمكانات الإنتاج الإعلامي المقروء والمسموع المرئي والإلكتروني عبر مناطق إعلامية حرة، مثل مدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنتاج الإعلامي، وسلطة دبي للمجمعات الإبداعية، مع إطار تشريعي قانوني ينظم سير المنظومة ككل.

إضافة إلى ذلك تحتضن دبي أكبر مكاتب لوكالات الأنباء وشبكات البث الإذاعي والتلفزيوني العالمية والإقليمية والمحلية، منها CNN، وBBC وMBC، ورويترز، وبلومبيرج، وراديو سوا، وشو تايم، وشبكة تلفزيون والت ديزني الشرق الأوسط وغيرها.

"العين الإخبارية" تسلط الضوء على أهم ملامح الواقع الإعلامي في دبي الذي عزز من مكانتها عالميا، ودعم مسيرتها في التنمية والبناء والوصول إلى أعلى المراكز بشتى المجالات.