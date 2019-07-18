"أنستقرام" يفضح رغبة كوتينيو في الرحيل عن برشلونة

أشار البرازيلي فيليبي كوتينيو، صانع ألعاب برشلونة الإسباني، إلى قرب رحيله عن الفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قام بحذف اسم فريقه من بيانات التعريف الشخصي لحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام".



وانضم كوتنيو لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018، مقابل 160 مليون يورو، قادما من ليفربول الإنجليزي.

وقام كوتينيو بتغيير صورته الشخصية على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" من قميص برشلونة إلى منتخب البرازيل، كما حذف اسم البارسا، في إشارة جديدة إلى اقتراب رحيله عن "العملاق الكتالوني".

Advertisements

وارتبط كوتينيو بالرحيل عن صفوف البارسا في الصيف الحالي، بسبب عدم ارتياحه ضمن صفوف الفريق الكتالوني، في ظل الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، أو العودة لصفوف ليفربول الإنجليزي.





وفشل كوتينيو في تقديم أوراق اعتماده للجماهير الكتالونية، حيث شارك في 76 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 21 هدفا وصنع 11 أخرى.

ويعود السبب وراء عدم ظهور كوتينيو بشكل جيد مع برشلونة، هو اللعب في مركز الجناح الأيسر، وعدم اللعب في مركزه الأصلي وهو صانع الألعاب مثلما يلعب مع المنتخب البرازيلي.