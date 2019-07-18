"الصحة العالمية" تشيد بدور الإمارات في دعم برامج الأمم المتحدة

أشاد الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بدور دولة الإمارات في دعم مشاريع وبرامج الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتوفير الصحة للجميع.

جاء ذلك لدى تسلمه دعوة للمشاركة في المنتدى العالمي "الوصول إلى الميل الأخير: تسريع الوتيرة" الذي يُعقد في 19 نوفمبر/تشرين الثاني بأبوظبي، خلال لقائه عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف.





ويستضيف المنتدى قادة الصحة العالمية الأكثر نفوذاً في العالم، للبحث عن الطرق الأكثر فاعلية لمكافحة الأمراض المعدية التي تهدد حياة وسبل عيش أضعف سكان العالم.

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ويسلط الضوء على التطورات في أنظمة التسليم والأبحاث الجديدة، إلى جانب عرض التشخيصات والأدوية واللقاحات الجديدة التي أنقذت ملايين الأرواح.

ويُمثل المنتدى منصة للجهات المانحة للتركيز على التزامها المستمر بجهود القضاء على شلل الأطفال.





واستعرض المدير العام للمنظمة الجهود الدولية الرامية إلى احتواء انتشار مرض إيبولا في أفريقيا خاصة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتوفير استجابة دولية منسَّقة.

وفي هذا السياق، أكد السفير الزعابي السياسة الثابتة لدولة الإمارات في دعم العمل الإنساني والصحي على جميع المستويات الدولية والإقليمية، من أجل المساهمة في إنقاذ الملايين من البشر في العالم دون تمييز.