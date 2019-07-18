تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة جديدة تصلح جدا للأطفال

القاهرة - لايف ستايل المقادير

1 x كيلو لحمة مفرومة

1 x معلقة صغيرة جنزبيل

1 x عدد مكعب مرقة دجاج (لعمل الصوص)

1 x عدد بصلة (مقطعة لعمل الصوص)

1 x حزمة بقدونس طازج (مقطع لعمل الصوص)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x رشة جوزة الطيب

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x لتر كريمة لبّاني (لعمل الصوص)

¼ x كيلو كوسة (مبشورة)

¼ x كيلو جزر (مبشور)

¼ x كوب زيت عباد شمس الخطوات

فى وعاء عميق نخلط اللحم والخضار وجميع البهارات جيدا حتى تتجانس.

تشكل الكفتة حسب الرغبة وتوضع فى الفريزر 10 دقائق.

تقلى كرات الكفتة فى زيت ليس غزير.

فى وعاء نشوح البصلة فى معلقتين زيت .ثم نضع الكريمة ثم البقدونس ومكعب مرق الدجاج ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نضع الصوص على الكفتة ونتركها على نار هادئة مدة عشر دقائق . ثم تقدم. بالهنا والشفا قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة الدجاج الخليجيةت عرفي علي طريقة إعداد وتحضيركفتة الدجاج بالكاري

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