اكتشاف مركب جديد يتحكم في إفراز الأنسولين بالجسم

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حازم بدرالخميس 2019/7/18 08:38 م بتوقيت أبوظبي
"الميتوكوندريا" مركب يتحكم في إفراز الأنسولين بالجسم
توصل باحثون في جامعة ييل الأمريكية، إلى اكتشاف جديد يغير الافتراضات القديمة حول كيفية استجابة الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس لنسب الجلوكوز المرتفعة في الجسم.
وخلال دراسة نُشرت بالعدد الأخير من دورية سيل ريبورتز (Cell Reports)، في 16 يوليو/تموز الجاري، قام الباحثون بدراسة شكل نادر من نقص السكر في الدم، وأجروا تجارب معملية على الخلايا وفي الفئران، لفحص آليات مختلفة لكيفية تأثير التمثيل الغذائي في خلايا بيتا، على إنتاج الأنسولين ومستويات الجلوكوز.
ووجد الباحثون أن مركبا كيميائيا في خلايا بيتا يسمى الميتوكوندريا GTP، أو mtGTP، هو بمثابة عامل رئيسي يسمح للخلايا بإفراز الأنسولين، فعندما يتم إنتاجه من إنزيم معين، يكون بمثابة إشارة لتحفيز إطلاق الأنسولين.
وكشف فريق البحث أيضاً أن لهذا المركب تأثيرات أخرى تعزز صحة خلايا بيتا على نطاق أوسع.
ويقول دكتور ريتشارد كيبي، الباحث الرئيسي بالدراسة، في تقرير نشره موقع جامعة ييل، بالتزامن مع نشر الدراسة: "هذا الاكتشاف يدل على أن الفهم الثابت لكيفية عمل خلايا بيتا، والاستجابة للجلوكوز، ليس القصة كلها".
ويضيف: "هذه الدراسة تضيء طريقاً جديداً يتعلق بمركب جديد يمكن للباحثين التخطيط لاستهدافه باستخدام العلاج الدوائي، لتحسين صحة خلايا بيتا، وإنتاج الأنسولين، وتوازن نسبة السكر في الدم".
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