تركيبة مخ النساء تجعلهن أكثر عرضة لـ"ألزهايمر"

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رحاب أحمدالخميس 2019/7/18 09:07 م بتوقيت أبوظبي
لا يوجد حتى الآن علاج معروف لمرض ألزهايمر
حذَّرت دراسة أمريكيّة من أنَّ النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر لأنَّ تركيبة المخ لديهن تسمح ببناء البروتين الضار بشكل أسرع.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانيّة عن جامعة "فاندربيلت" الأمريكيّة أنَّ فحوصات الدماغ كشفت أنَّ النساء لديهن شبكات اتصال أكبر في عقولهن يمكن للبروتينات التي يُعتقد أنَّها تسبب المرض الانتقال من خلالها.
ودرس الباحثون بروتينًا يُسمَّى "تاو" يتراكم ويشكل تشابكًا في الدماغ يؤدي إلى موت الخلايا العصبية.
ومن خلال عمليات مسح شملت 301 شخص لديهم مهارات تفكير طبيعية و161 آخرين يعانون من إعاقة عقلية بسيطة، حدد الباحثون أماكن وجود البروتين وربطوها بالشبكات العصبية التي تتبعها إشارات الدماغ.
وتوصل معدّو الدراسة إلى أنَّ شبكات "تاو" لدى النساء ذوات الإعاقة الخفيفة كانت أكثر انتشارا مقارنة بالرجال المصابين بالحالة نفسها، وهذا يشير إلى أنَّ النساء أكثر عرضة لخطر ألزهايمر.
ولا يوجد حتى الآن علاج معروف لمرض ألزهايمر، لكن الخبراء يقترحون ممارسة التمارين البدنية والتفاعل الاجتماعي وإضافة دهون "أوميجا 3" المعززة للدماغ إلى النظام الغذائي لمنع أو تباطؤ ظهور الأعراض.
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