المال حافز قوي للإقلاع عن التدخين

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رحاب أحمدالخميس 2019/7/18 08:31 م بتوقيت أبوظبي
المال يشجع المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة السيئة
كشفت دراسة حديثة عن أن الحافز المالي يساعد نصف المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة السيئة.
ونقلت صحيفة "الإندبندنت" عن علماء بجامعة إيست أنجليا البريطانية، أن نتائج الدراسة التي أجروها كانت مذهلة، بعد تحليل بيانات ٣٣ تجربة في ٨ بلدان، وشارك فيها أكثر من ٢١٦٠ متطوعا، بمن فيهم النساء الحوامل.
وتم اختيار نصف المشاركين الذين كانوا مدخنين بشكل عشوائي، لتلقي حافز نقدي أو قسائم تسوق أو إعادة إيداع.
وراقب باحثو الدراسة لمدة ٦ أشهر على الأقل المتطوعين، واختبروا أنفاسهم أو سوائلهم الجسدية للتحقق من الذين قالوا إنهم أقلعوا.
ووجدوا أنه بعد ٦ أشهر أو أكثر من بدء التجارب، كان الأشخاص الذين يتلقون مكافآت استطاعوا التوقف عن التدخين أكثر بنسبة ٥٠٪ تقريباً عن أولئك الموجودين في مجموعات أخرى.
وأوضح الباحثون أن معدلات النجاح استمرت للمشاركين إلى أبعد من ذلك عندما انتهت الحوافز، مما يقدم "دليلاً قوياً" على أن الحوافز المالية لمساعدة الناس على التوقف عن التدخين تعمل على المدى الطويل.
أما بالنسبة للنساء الحوامل؛ فقد وجد الباحثون أيضًا أن النساء في مجموعات المكافآت كن أكثر عرضة للإقلاع عن التدخين من النساء في المجموعات الأخرى، سواء في نهاية الحمل أو بعد ولادة الطفل.
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