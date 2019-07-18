أصغر بـ30 عاما.. المهارات الجديدة تعيد لكبار السن شبابهم

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن تعلم مهارات جديدة يجعل عقول كبار السن أصغر بـ٣٠ عاماً في ٦ أسابيع فقط.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن علماء بجامعة كاليفورنيا، وجدوا أن القيام بـ3 مهام جديدة في نفس الوقت، يعزز من القوة الذهنية، ويحمي من مرض ألزهايمر.

وقد تتراوح هذه المهارات من دروس اللغة، إلى استخدام جهاز الآيباد، أو التصوير الفوتوغرافي، أو ممارسة الموسيقى أو الرسم، وبالتالي تنضم نتائج الدراسة إلى أدلة متزايدة على أن الخرف يمكن تجنبه من خلال تغييرات نمط الحياة.

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وأوضح الباحثون أنه بعد أقل من شهرين من عقد دورات تدريبية لكبار السن، زاد الأشخاص في الثمانينيات من العمر قدراتهم المعرفية إلى مستويات مماثلة لتلك التي ظهرت في شخص ما في الخمسينيات من العمر.

أما أعضاء مجموعات أخرى لم تقم بنشاطات جديدة، فلم يظهر أي تغيير في أدائهم.

وأضاف الباحثون أن كبار السن يمتصون المعلومات مثل الإسفنج كما يفعل الأطفال، وهذا يجنبهم فقدان الذاكرة.

وأشارت دراسات أخرى إلى أن التمرين بانتظام يمكن أن يحسن الذاكرة، كما يمكن للألعاب الذهنية وتعديل نظامك الغذائي أن يفعل ذلك.



