- 1/2
- 2/2
رحاب أحمدالخميس 2019/7/18 09:13 م بتوقيت أبوظبي
ممارسة نشاطات جديدة أمر مفيد لكبار السن
كشفت دراسة أمريكية حديثة أن تعلم مهارات جديدة يجعل عقول كبار السن أصغر بـ٣٠ عاماً في ٦ أسابيع فقط.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن علماء بجامعة كاليفورنيا، وجدوا أن القيام بـ3 مهام جديدة في نفس الوقت، يعزز من القوة الذهنية، ويحمي من مرض ألزهايمر.
وقد تتراوح هذه المهارات من دروس اللغة، إلى استخدام جهاز الآيباد، أو التصوير الفوتوغرافي، أو ممارسة الموسيقى أو الرسم، وبالتالي تنضم نتائج الدراسة إلى أدلة متزايدة على أن الخرف يمكن تجنبه من خلال تغييرات نمط الحياة.
وأوضح الباحثون أنه بعد أقل من شهرين من عقد دورات تدريبية لكبار السن، زاد الأشخاص في الثمانينيات من العمر قدراتهم المعرفية إلى مستويات مماثلة لتلك التي ظهرت في شخص ما في الخمسينيات من العمر.
أما أعضاء مجموعات أخرى لم تقم بنشاطات جديدة، فلم يظهر أي تغيير في أدائهم.
وأضاف الباحثون أن كبار السن يمتصون المعلومات مثل الإسفنج كما يفعل الأطفال، وهذا يجنبهم فقدان الذاكرة.
وأشارت دراسات أخرى إلى أن التمرين بانتظام يمكن أن يحسن الذاكرة، كما يمكن للألعاب الذهنية وتعديل نظامك الغذائي أن يفعل ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر أصغر بـ30 عاما.. المهارات الجديدة تعيد لكبار السن شبابهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.