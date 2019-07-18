شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضجة "FaceApp".. اعرف فوائد وأضرار النفسية لاستخدام التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال أيام أثار برنامج FaceApp هوس الكثير على على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو البرنامج الذى يوضح شكل الشخص وهو أكبر سناً.

ووفقا لتقرير مجلة " Business Insider " ووفقا لرأى الطب النفسى فأن الجانب الإيجابى للتطبيق أنه قد يساعد التطبيق البالغين على التأقلم مع تقدمهم في السن.



تأثير تطبيق faceapp

وعلى الرغم من أن التطبيق يجعل المستخدمين يبدون أكبر سنا، إلا أنه قد يكون له تأثير معاكس في جعلهم يسخرون من فكرة الشيخوخة نفسها، على الرغم من أن فكرة الشيخوخة قد تكون مرعبة بالنسبة للكثير باعتبارها أنها أمر غير مرغوب فيه، لكنه قد يكون له آثار إيجابية أيضًا.

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بطريقة أخرى، يساعد على التطبيق على فهم حقيقة حقيقة أن كل شخص يتقدم في العمر والذي قد يقلل في النهاية من وصمة كبار السن، على الرغم من حقيقة تقبل الأمر.

بعض الأبحاث تتضمن دراسة أجريت عام 2013 ، وعرض خلالها على طلاب الجامعات إصدارات في منتصف العمر من أنفسهم، ثم طلب منهم لعب لعبة أتيحت لهم الفرصة للغش في تلك اللعبة.

كان الطلاب الذين أظهروا ما يبدون عليه بعد 20 عامًا أقل عرضة للخداع بنسبة 74٪ ، مما يشير إلى أننا أقل عرضة لاتخاذ قرارات سيئة عندما يكون لدينا فهم أوضح بأننا نشيخ.