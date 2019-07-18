شكرا لقرائتكم خبر عن جراحون ينجحون فى إخراج شفرات حلاقة و33 آلة حادة من بطن مريض هندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على فريق من الأطباء نجح بإزالة 33 قطعة، ضمنها شفرات حلاقة وسكاكين ، من معدة رجل هندي.

ودخل يوجيش ثاكور ، 30 عامًا، إلى المستشفى في 15 يوليو بعد أن اشتكى من ألم شديد في المعدة، وأخبرت والدته، "كوسما ثاكور"، الأطباء أن ابنها "يأخذ أي شيء ويأكله" ، مما جعلهم يقومون بإجراء الأشعة السينية، وقد أذهلوا للعثور على أشياء مثل السكين، مفك، شفرات حلاقة وأدوات بلاستيكية داخل معدته.

وبعد ذلك بيومين، استخرج الأطباء كل هذه الأشياء في عملية جراحية، والسيد ثاكور يتعافى الآن وسيحصل على مساعدة نفسية.

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الرجل بعد اخراج الألات الحادة من بطنه

وعالج الأطباء السيد "ثاكور" في دار تمريض إم بي كاري الجراحي للأمومة في مدينة تشاتاربور، على بعد حوالي 370 ميلاً (600 كم) جنوب نيودلهي.

وقال الأطباء إنه من المحتمل أنه يعاني من اضطراب يأكل فيه الأشخاص أشياء حادة أو معدنية وأشياء أخرى لا يستطيعون هضمها.