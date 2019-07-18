أحمد السبكي يؤكد أن نتائج جراحات السمنة مضمونة بشرط ألا يصاحبها مشاكل

أكد الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، أن نتائج جراحات السمنة مضمونة في إنقاص الوزن ولكن الأهم من ذلك أن نراعي ألا يصطحب انقاص وزنه أي مشاكل أخرى، فهناك كثيرمن المشاكل التي تنتج عن فقدان الوزن والتي نسمع عنها كثيرًا مثل ترهل الجلد وتأثر البشرة وسقوط الشعر ونقص الفيتامينات، لكن الجراح الماهر هو الذي لديه القدرة على اختيار العملية المناسبة للمريض والتي لا ينتج عنها تلك المشاكل السالفة الذكر.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إنه هناك بعض المشاكل التي قد تحدث نتيجة لفقدان الوزن من لاىها الترهل في جلد الوجه وهو ما نتصدى له باستخدام تقنية الهايفو وهو مفيد لأنه يحسن الكولاجين أسفل الجلد ويشد الجلد ويقضي على الترهل تمامًا كما إن مشاكل الشعر الناتجة عن فقدان الوزن يتم التصدى لها ةةبـحقن البلازما، والميزوثرابي وهما يعطيان نتائج مذهلة مع الشعر فهم يقضوا على تساقط الشعر نهائيًا.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، إذا حدث شحوب في الوجه بعد فقدان الوزن وإذا رغب المريض في أن يشعر بامتلاء وجهه فنقوم بعمل البلازما جيل أو الفيلر، أو حقن الدهون التي نأخذها من المريض نفسه.

وشدد الدكتور أحمد السبكي، أنه على الجراح قبل إجراء عملية جراحة السمنة أن يكون مخطط لما بعد الجراحة وأن يكون لديه جميع الأدوات التي يحقق من خلالها النتيجة المثالية بدون أي مشاكل على الإطلاق.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

أحمد السبكي يُحذِّر مِن تقنيات غير مناسبة تُستخدَم لشفط الدهون

أحمد السبكي يُوضِّح أنّ تحويل المعدة سبب رئيسي في التخلّص مِن السكر