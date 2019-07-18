خفف الآثار الجانبية لعلاج السرطان بالنظام الغذائي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدام العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي كأدوات علاج السرطان أمر شائع الحدوث كمرحلة تكميلية فى علاج السرطان، وفي حين أنها مفيدة في معظم الحالات، فإن طبيعتها العدوانية لا تدمر الخلايا السرطانية فقط بل الخلايا الطبيعية أيضًا.
ووفقا لتقرير موقع " webmd"، يؤدي العلاج الكيميائي إلى فقدان الشهية، والذي يمكن أن يحدث بسبب الإشعاع والضغط والسرطان في الجسم.، ويمكن أن تشمل الآثار الجانبية "وجع في الفم وانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء".
- تناول الطعام على مدار الساعة بانتظام
- تناول الطعام بين الوجبات باستخدام السعرات الحرارية العالية والأطعمة الغنية بالبروتين مثل الجبن وزبدة الفول السوداني والبيض المسلوق ومشروبات الطاقة الغذائية.
السرطان
- إضافة الكريمة والزبدة إلى الشوربة والحبوب المطبوخة والخضروات لزيادة السعرات الحرارية.
- إضافة البصل والثوم ومسحوق الفلفل والخردل والكاتشب قليلاً في وقت واحد لمعرفة ما إذا كان يرفع من براعم تذوق الشخص.
- لتجنب خطر العدوى عندما يكون عدد الدم منخفضًا، يجب على المرء أن يتجنب الفواكه الطازجة واللحوم النيئة والأسماك .
- يجب أن يمارس الأشخاص الذين لديهم جفاف الفم وتقرحات نتيجة للإشعاع التمسك بالأطعمة ذات الأنسجة الرخو وتجنب المشروبات الساخنة أو الباردة للغاية.
نظام غذائى
- تجنب المشروبات ذات المحتوى العالي من حامض الستريك.
- الحد من الكحول والتبغ والكافيين لأنها تسبب جفاف الفم وتسبب تهيجًا أكبر وتناول الأطعمة التي يسهل بلعها مثل الأجبان والبطاطس المهروسة واللبن الزبادي والكاسترد والآيس كريم والعصائر وغيرها.
- يواجه الأشخاص الذين تأثرت القناة الهضمية بمعالجة السرطان مشاكل الغثيان والقيء والإسهال والإمساك، في حالة الإمساك، ينبغي أن تساعد الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخبز والحبوب الكاملة .
- في حالة الإسهال، يجب تجنب الأطعمة الغنية بالألياف والتركيز على الأطعمة المهدئة للمعدة، مثل الزنجبيل. يمكن لحالات الإسهال أن تفقد الكثير من السوائل التي قد تسبب الجفاف.
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