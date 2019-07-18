ضغط الدم الانبساطي ينذر بالسكتة الدماغية

أكد باحثون أمريكيون في دراسة نشرت في مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميدسن" الطبية أنه من الممكن أن يعكس معدل ضغط الدم خطر الإصابة بأحد الأمراض، مثل السكتة الدماغية.

وأوضحت الدراسة أن ارتفاع ضغط الدم الانقباضي -الرقم الأكبر في قراءة ضغط الدم- ليس هو وحده المؤشر على ارتفاع احتمال التعرض لمرض.

وأكد الباحثون أن ضغط الدم الانبساطي -الرقم الأصغر في قراءة ضغط الدم- هو الآخر مؤشر مهم على الحالة الصحية، محذرين من إهمال الأخذ بقيمة هذا الضغط عند التشخيص.

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ويقول الأطباء إن ضغط الدم المثالى هو 120 على 80. وكان هناك حتى الآن خلاف بين الباحثين بشأن ما إذا كان قياس الضغطين مناسبا لتقييم مدى ارتفاع احتمال الإصابة بالمرض.

ويبين الضغط الانقباضي القوة التي يضخ بها القلب الدم للجسم، في حين يظهر الضغط الانبساطي قوة ضغط الدم أثناء امتلاء القلب بالدم العائد من الجسم، مرة أخرى، أي يقيس قوة ضغط الدم بين كل ضربتين من ضربات القلب، وكان أطباء في ألمانيا، على سبيل المثال، يعتمدون في تشخيص ضغط الدم، دائما، على قياس الضغطين.

ويرى مدير معهد الدراسات الدوائية في مستشفى شاريتيه الجامعي في برلين، أولريش كينتشر، أن الدراسة أكدت صحة المنهج التشخيصي المتبع في ألمانيا.

وقال: "تبرهن الدراسة من خلال حجم كبير جدا من البيانات مدى أهمية قياس الضغط الانبساطي، ولكن الضغط الانقباضي يصبح أكثر حسما في قياس ضغط الدم لدى كبار السن، ولكن يجب من ناحية المبدأ أخذ الضغطين في الاعتبار".