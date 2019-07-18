"القلب المنكسر" يقود إلى السرطان

عادة ما تسمع عباره "قلبي انكسر" من شخص ما تعليقا على سماعه لخبر محزن، كوفاة أحد الأحباء، وهذه العبارة لها أساس علمي، حيث يشخص الأطباء حالة قلبية تسمى "القلب المنكسر" تحدث بسبب التعرض لموقف محزن أو بسب تفاعل القلب مع ارتفاع هرمونات الإجهاد.

وبينما كان الحديث عن تلك الحالة التي تسمى أيضًا متلازمة "تاكوتسوبو " يقتصر على القول إنها تسبب مشكلة مؤقتة بغرفة الضخ الرئيسية في القلب، فلا تضخ جيدًا، وأنها حالة قابلة للعلاج، ربطت دراسة جديدة لجامعة زيورخ السويسرية بينها وبين الإصابة بالسرطان.

وتوصلت الدراسة التي نشرت، الأربعاء، في مجلة القلب الأمريكية إلى أن واحدا من بين كل ستة أشخاص يعانون من متلازمة "القلب المنكسر" أصيبوا بالسرطان.

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ومن بين 1604 مرضى شملتهم الدراسة، أصيب بتلك المتلازمة 267 بالسرطان، وكان متوسط أعمار المشاركين 69.5 سنة، وكان 87.6% منهم إناثا.

وحددت الدراسة تلك الأورام السرطانية، فكانت أكثر أنواع الأورام الخبيثة شيوعًا هو سرطان الثدي، يليه الأورام التي تصيب الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والأعضاء الجنسية الداخلية والبشرة وغيرها من المناطق.

ولم تتوصل الدراسة إلى الأسباب التي أوجدت علاقة بين متلازمة "القلب المنكسر" والسرطان، والتوصل إلى ذلك مستقبلا قد يكون مفيدا في مراقبة الحالة الصحية للمرضى الذين يعانون من تلك المتلازمة، وفقا لكريستيان تمبلين، من مختبرات أندرياس جرونيتزيج لقسطرة القلب في جامعة زيورخ، الباحث الرئيسي بالدراسة.

وأضاف تمبلين: "يجب أن ترفع دراستنا الوعي لدى أطباء الأورام وأخصائي أمراض الدم بأن مرضى"القلب المنكسر" يجب أن يخضعوا لفحص السرطان، في محاولة لتشخيص وعلاج السرطان مبكرا".