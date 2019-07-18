زوجة الأمير تشارلز تحتفل بعيد ميلادها الـ72 في ملجأ للحمير في سيدماوث

احتفلت دوقة كورنوال كاميلا وزوجة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بعيد ميلادها الـ72، الأربعاء، خلال زيارة الزوجين لمقاطعة ديفون جنوبي غرب بريطانيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للأمير تشارلز وكاميلا صورة للدوقة أثناء زيارتها ملجأ للحمير ببلدة ديفون في سيدماوث.

وكتبت الصفحة الرسمية لمقر إقامة الزوجين على موقع "تويتر" أسفل صورة لدوقة كورنوال: "شكراً لكم جميعاً لرسائلكم الطيبة بمناسبة عيد ميلاد دوقة كورنوال"، كما نشرت الصفحات الإلكترونية لمكاتب الملكة إليزابيث الثانية والأمير ويليام ودوقة كامبريدج كيت، رسائل تهنئة لكاميلا.

الأمير تشارلز (70 عاماً) تزوَّج كاميلا سنة 2005، بعد أعوام من الجدل بشأن علاقتهما، وقد تزوّج سابقاً من ليدي ديانا سنة 1981.

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وكانت شائعات أحاطت بزواج تشارلز وديانا حول استمرار العلاقة بين ولي العهد وصديقته السابقة كاميلا باركر بولز، التي كانت متزوّجة حين ذاك، كما أعلنت الحكومة انفصال تشارلز وديانا عام 1992.

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