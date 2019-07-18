أنباء عن طلاق ملكة جمال موسكو من ملك ماليزيا السابق بعد تنازله عن العرش

تناقلت وسائل الإعلام مؤخرًا خبرًا عن طلاق ملكة جمال موسكو أوكسانا فويفودينا من ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس، الذي تنازل عن العرش بعد فترة قصيرة من الزفاف.

وصرحت السلطات الماليزية في هذا الصدد، الأربعاء، أنها ليست على دراية بأية معلومات تخص طلاق بين ملك ماليزيا السابق وزوجته، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز".

وقال نائب رئيس الحكومة للصحيفة "لا يمكننا التعليق على هذا الخبر، فليس لدينا معلومات رسمية حول هذا الموضوع من قصر السلطان".

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وأضاف: "كما لم نتمكن من الإجابة على أسئلة الصحفيين حول حفل زفاف السلطان، لا يمكننا التعليق على الطلاق، لأنه ليس لدينا أي معلومات رسمية، وقد قرأنا هذا الخبر اليوم في الشبكات الاجتماعية وفي الصفحات الأولى من الصحف".

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وأضاف أنه "عندما يتعلق الأمر بحياة العاهل، فمن الواجب أن نحترم حقه في الخصوصية".

ولاحظت الصحيفة، أن المستندات الخاصة بالطلاق قد تم تقديمها إلى محكمة سنغافورة في 22 حزيران/يونيو، وتمت إجراءات الطلاق في 1 تموز/يوليو، بالإضافة إلى ذلك، أكدت المصادر للصحيفة صحة شهادة الطلاق، كما تداولت نسخة منها الشبكات الاجتماعية المحلية.

ويعتبر بعض المحللون أن تنازل الملك محمد الخامس عن العرش يرتبط بزواجه في نهاية عام 2018 من مواطنة من بلد أجنبي، عارضة الأزياء الروسية أوكسانا فويفودينا.

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