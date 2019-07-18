اطعمة يمكن تناولها في الليل من دون زيادة الوزن

بالطبع أية أطعمة نتناولها في وقت متأخر، تزيد من أوزاننا ويزداد الأمر سوءاً ، بسبب اللجوء إلى تناول كمٍّ كبير من الأطعمة الدسمة.

يلجأ الكثيرون إلى تناول الأطعمة الدسمة في وقت متأخر، ومع ذلك هناك أطعمة يمكنك تناولها في الليل من دون ان تسبب زيادة الوزن.

اطعمة لا تزيد الوزن في الليل

1. الجبن..

يفضل إذا شعرت بالجوع وبعد تناول وجبات العيد الدسمة، تناول شريحة من الجبن، يعد الجبن غذاءً غنياً بالبروتين، ويجب تناول الجبن قليل الدسم؛ للسيطرة على وزنك في العيد.

2. الحمص..

الحمص إذا كنت جائعةً؛ فإن الجزر المغمورة في الحمص تعد خياراً ممتازاً.

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3. الزبادي..

الزبادي مثالي لتناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل، إنه غني بالبروتين، قليل الدسم، منخفض للغاية في السكر، أضيفي بعض الفاكهة أو التوت إليها لجعلها أكثر لذةً.

4. الفشار..

يمكنك تناولها دون الشعور بالذنب، قد يبدو الأمر مفاجئاً، لكن الفيشار وجبة خفيفة جداً لتناول الطعام في الليل، نحن لا نعني الفيشار في كيس الميكروويف، فقط تبلي الفيشار بالفلفل الحار أو بعض الأعشاب والتوابل لتذوقه.

5. البيض..

البيض هو خيار آخر كعشاء خفيف في عيد الأضحى، تحتوي بيضة واحدة على 75 سعرة حرارية فقط، ولكنها غنية بالبروتين، وستجعلك تشعرين بالشبع لفترة أطول، ويمكنك الاعتماد على تناول البيض كأفضل عشاء خلال عيد الأضحى؛ فهو يمنحك الشبع لفترة أطول حتى صباح اليوم التالي.