شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل أطعمة لمريض الكبد الدهنى.. البروكلى والثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشير مرض الكبد الدهنى إلى تورم والتهاب فى الكبد فى هذه الحالة، تتراكم الدهون على الكبد، قد يساعد استهلاك الكحول المفرط أيضا فى حدوث مشاكل فى الكبد الدهنية.

ومع ذلك وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" فإنه ليس إلزاميا أن يكون الكحول فقط السبب، لأن هذا المرض يمكن أن يحدث حتى عندما لا تشرب الكحول، ويسمى فى تلك الحالة "مرض الكبد الدهنى غير الكحولى " ويكون السبب الرئيسى لهذا النوع من مرض الكبد الدهنى هو:

اتباع نظام غذائى بالأغذية المصنعة.

السمنة .

عدم ممارسة الرياضة البدنية.

يمكنك التخلص من هذه المشكلة عن طريق فقدان الوزن وأتباع أسلوب حياة صحي، أيضا يمكنك إدارة وحماية مرض الكبد الدهنى عن طريق إجراء بعض التغييرات فى نظامك الغذائى، لأنه يلعب دورًا مهمًا، ويوصى الأطباء باستخدام مواد غذائية للأشخاص الذين يعانون من مرض الكبد الدهني مثل :

الأطعمة قليلة الدسم.

الأطعمة الخالية من السعرات الحرارية.

الإكثار من تناول الفواكه .

تناول الخضروات الورقية الخضراء.



الكبد الدهنى الكبد الدهنى

النظام الغذائى الصحى لمريض الكبد الدهنىالبروكلي

تحتوى الخضراوات التى تنتمى إلى عائلة الخضراوات الصليبية على العديد من المركبات المرتبطة بالرعاية الصحية، كما أنها ترتبط مع مخاطر أقل من عدة أنواع من السرطان مثل:

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سرطان الثدى.

سرطان البروستات.

سرطان القولون.

سرطان الكبد.

أظهرت الدراسات أن البروكلى يمكن أن يساعد فى الوقاية من الكبد الدهني.



بروكلى بروكلى

الثوم

يستخدم الثوم على نطاق واسع فى جميع أنحاء العالم، وأحيانًا كغذاء وأوقات أخرى كعلاجات طبيعية. وجدت دراسة أن مسحوق الثوم أو الثوم نفسه يمكن أن يساعد فى تقليل الدهون ووزن الجسم لدى الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني.

الشاى الأخضر

يزعم أن الشاى الأخضر له آثار مفيدة فى الوقاية من العديد من الأمراض وعلاجها ، بما فى ذلك أمراض الكبد. تشير الأبحاث إلى أن شرب (الشاى الأخضر) يمكن أن يعوق امتصاص الدهون، كما وجدت العديد من الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة فى الشاى الأخضر يمكن أن تساعد فى تقليل الوزن بشكل فعال.



القهوة القهوة

القهوة

أظهر تقرير طبى أن القهوة تحتوى على حمض الكلوروجينيك وهو مركب قوى، ظهر أنه يقلل من التهاب الكبد والتليف.