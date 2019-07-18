شكرا لقرائتكم خبر عن سكاي نيوز: «فيس آب» أصبح يمتلك معلومات عن 150 مليون شخص حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بات تطبيق «فيس آب Face App» الذي حقق انتشار جنونيا خلال الأيام الأخيرة، يمتلك معلومات عن أكثر من 150 مليون شخص، حسب تقرير صدر حديثا.

ووفقاً لـ«سكاي نيوز»، فقد أظهرت بيانات أن أكثر من 100 مليون شخص يستخدمون متجر تطبيقات «جوجل بلاي» حملوا التطبيق، الذي يستخدم لتحويل ملامح الوجوه في الصور إلى هيئة شابة أو متقدمة في العمر.

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بينما أظهرت البيانات المتعلقة بمتجر تطبيقات «آي أو إس» الخاص بهواتف «آبل»، أن التطبيق صار التطبيق الأول في 121 دولة، بحسب ما نقله موقع مجلة «فوربس» الأميركية عن تطبيق «آني» لتحليل البيانات.

وذكرت «فوربس» أن تطبيق «فيس آب» أصبح يمتلك معلومات عن أشكال وجوه وأسماء عشرات الملايين من المستخدمين، وبمقدوره استخدامها لأي غرض وفي أي وقت، وفقا لما تنص عليه شروط الاستخدام.

ويعتمد التطبيق على خاصية الذكاء الصناعي، بحيث يقدم هيئة متخيلة لما يمكن أن يصبح عليه وجه الإنسان، في مرحلة لاحقة من العمر أو يعيده إلى هيئة الشباب.

وأوضح مؤسس التطبيق، الروسي يوروسلاف غونشاروف، أن المنصة تعتمد على شبكات عصبية حتى تقوم بتعديل الصورة، لكن مع الإبقاء عليها في هيئة واقعية وقريبة من الأصل.