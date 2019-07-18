مرض الزهري يصيب 260 ألفا في أوروبا

أعلن المركز الأوروبي للوقاية ومكافحة الأمراض أن عدد المصابين بمرض الزهري في أوروبا ارتفع بنسبة 70%، موضحا أن 85% منهم رجال.

وأكد المركز، في أحدث إحصائية، أنه منذ 2010 ارتفع عدد المصابين بالمرض بنسبة 70%، مضيفا: "إذا كان عدد المصابين بالمرض في أوروبا 33 ألفا عام 2017، فإن عددهم حاليا أصبح 260 ألفا".

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وذكرت مجلة "ميديك فوروم"، أن أكثر الإصابات بمرض الزهري سجلت في دول إيسلندا وإيرلندا وبريطانيا وألمانيا ومالطا.

بحسب الأطباء، لا ينتقل مرض الزهري عن طريق الاتصال الجنسي دائما، وفي كثير من الأحيان يصاب به الأطباء خاصة خلال عملية نقل الدم، وهناك أيضا حالات ينتقل فيها المرض عبر الاتصال المباشر بالمريض.



عرَف الأطباء مرض الزهري بأنه عدوى بكتيرية، وعادة ما يظهر المرض على شكل قرح غير مؤلمة، وينتقل من شخص لآخر عن طريق اتصال الجلد أو الغشاء المخاطي مع هذه القرح.

ويتطور المرض في مراحل، وتختلف أعراض كل مرحلة، لكن قد يحدث انقلاب للمراحل، وقد لا تحدث الأعراض دائما بالترتيب نفسه، ويمكن أن يصاب الشخص بالزهري دون ملاحظة أي من الأعراض لسنوات.