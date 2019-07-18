موسكو - لايف ستايل
الأسنان اللبنية تكون عرضة للكثير من المشاكل على رأسها التسوس، إلا أن الكثير من الأمهات والآباء يتجاهلون علاجها، لأنها مؤقتة ولن تؤثر على الطفل بأي شكل.
أكدت وزارة الصحة الروسية، ضرورة علاج الأسنان اللبنية لدى الأطفال لدورها في التغلب على أمراض مستقبلية.
قال ميخائيل كايوجين، كبير الأطباء في عيادة دوموديدوفو للأسنان: "من الخطأ الاعتقاد بأن الأسنان اللبنية لا تحتاج إلى علاج لأنها مؤقتة".
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وأضاف كايوجين أن "المشاكل في الأسنان اللبنية تؤثر سلبًا على الأطفال، سواء على الصحة العامة أو صحة الأسنان الدائمة، ويمكن أن تسبب بظهور عيوب في النطق.
ويعتبر تسوس الأسنان آفةٌ تصيب النسيج الصلب للأسنان، ويحدث التسوّس نتيجة تراكم البكتيريا الجرثوميّة في فمّ الطفل، حيث تنمو الجراثيم في بيئةٍ دافئة، وتتغذّى على السكر الذي يحصل عليه الطفل من الوجبات اليوميّة.
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كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة الروسية" تؤكد أن تجاهل علاج الأسنان اللبنية يؤثر سلبًا على النطق لدى الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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