شكرا لقرائتكم خبر عن فيروسات وفطريات وأمراض هتتنقلك من الكوافير.. خلى بالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صالون التجميل من الأماكن الهامة التى تذهب إليها السيدات دائما لأغراض متعددة ومنها تلوين الشعر وتنظيف البشرة والباديكير والمانيكير وغيرها من الأمور الأخرى، وحسب ما ذكره موقع aurorahealthcare فإن هناك العديد من الأمراض والعدوى التى تنتقل عن طريق صالون التجميل ومنها:

1:نتيجة تقليم الأظافر والباديكير والمانيكير تنتقل الفطريات والعدوى وذلك بسبب استخدام الأدوات بين أكثر من شخص دون تعقيمها.

2:السنطة، وهى من الأمراض التى يتعرض لها القدمين وتنتقل عن طريق العدوى والفطريات.

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صالون التجميل

3:الحشرات وقشرة الشعر الناتجة عن الالتهابات والفطريات وتكون نتيجة استخدام الأمشاط والفرش المستخدمة أكثر من مرة.

4: الفيروسات الكبدية وهى من أخطر الأمراض التى تؤثر على صحة الجسم نتيجة تبادل الادوات التجميلية فى المكان وعدم تعقيمها.

5:التينيا والهربس من الامراض الجلدية التى تنتقل من خلال صالون التجميل بسبب الباديكير وشفرات الحلاقة والأدوات الأخرى.

لذلك ينصح بشراء أدوات خاصة بكى قبل الذهاب لصالون التجميل مع اختيار الأماكن المضمونة وذلك للوقاية من الفيروسات والعدوى والأمراض الجلدية الخطيرة.