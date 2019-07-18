ملكة جمال مصريّة تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تقبيل زوجها

ضجّت مواقعُ التواصل الاجتماعيّ، في اليومين الماضيين، باسم "مريم جورج"، ملكةُ جمال مصر لعام 2015، ويعودُ السّبب لنشرها فيديو، تظهر فيه داخل المستشفى، بينما يقوم زوجها بتدليك قدمها وتقبليها، تعبيرًا عن حبّه وقلقه على صحّتها.

وأثارَ الفيديو حالةً من الجدلِ والآراءِ المُتضاربة، فرأى البعضُ أنَّ تصرفهُ طبيعيٌ، ولا يتحملُ كلّ هذه الضّجّة، وبالنهايةِ هي زوجته، ومن حقّهِ التعبيرُ عن مشاعره بأيّ طريقةٍ يراها مُناسبة.

فيما علّقَ البعض، أنّ الاعتراضَ ليس على تصرفه، بل على تصوير الموقف، ونشر تفاصيلَ زوجيّة خاصة جدًا، كما أنّّه من الواضح أنّ جورج، هي من قامت بالتصوير والهدف كان الاستعراض، مُعتبرين، أنّ هوس البعضَ بالشّهرةِ جعلهُم لا يكترثونَ بما يقدّمونه عبر حساباتهم.

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وبعد انتشار الفيديو، بدأ عددٌ من روّاد السوشال ميديا، بالبحث عن حسابات جورج عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، خاصة "انستغرام"، وبنشر صور وفيديوهاتٍ جريئةٍ لها.

يُشار، إلى أنّ اسم مريم جورج، سبق وأنْ أثار الجدل، بعد نشرها عددًا من المحادثات التي جمعتها باللاعب، عمرو وردة، لاعب منتخب مصر، مؤكدةً، أنّه تحرش بها، وذلك بعد حادثة التّحرّش الأخيرة، التي تسبّبت بمشكلة لوردة، خلال بطولة كأس أمم أفريقيا.

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