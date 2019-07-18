شكرا لقرائتكم خبر عن علاج مرضى السكتة الدماغية قبل 15 دقيقة فقط يمكن أن ينقذ الأرواح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن البدء فى علاج السكتة الدماغية خلال 15 دقيقة فقط يؤدى إلى إنقاذ الأرواح ومنع الإعاقة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قام الباحثون فى كلية ديفيد جيفن للطب بجامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس وخمس مؤسسات أخرى فى الولايات المتحدة وكندا بفحص البيانات الخاصة بـ 6756 شخصًا تعرضوا للسكتات الدماغية، وكان متوسط ​​عمر المريض 71، و51.2 ٪ من النساء.

ونظر الباحثون فى نتائج علاج مرضى السكتة الدماغية فى ضوء الوقت الفاصل بين وصولهم إلى المستشفى والوقت الذى بدأ فيه العلاج.

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أظهرت البيانات أنه مقابل كل 1000 شخص كان وقت وصولهم إلى البزل 15 دقيقة قبل الموعد المحدد، توفي 15 شخصًا أقل أو خرجوا لتلقي رعاية المسنين، 17 شخصًا كانوا قادرين على الخروج من المستشفى دون مساعدة و 22 آخرين يمكنهم العناية بأنفسهم بعد الخروج من المستشفى.

وبناءً على نتائج الدراسة ، يمكن أن يؤدي العلاج خلال 15 دقيقة من وقت العلاج إلى تحسين النتائج لآلاف الأشخاص كل عام.

ووجد الباحثون أن متوسط ​​وقت وصول المريض إلى المستشفى إلى بداية العلاج كان ساعة و 27 دقيقة ، وكان متوسط ​​الوقت من بداية ظهور الأعراض إلى العلاج ثلاث ساعات و 50 دقيقة.

وتم علاج جميع المرضى الذين شملتهم الدراسة بعلاج ضخ الدم داخل الأوعية الدموية، والذي يستخدم لعلاج السكتات الدماغية الناجمة عن انسداد في أحد الشرايين الرئيسية في الدماغ.