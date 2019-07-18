شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيعى يكسب.. 5 أكلات لتكبير حجم الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صغر حجم الثدى من المشاكل المزعجة التى تعانى منها بعض السيدات مما تسبب لهن الإحراج والتوتر دائما، لذلك يقدم الخليج 365 بعض الأطعمة التى تعمل على زيادة حجم الثدى دون التعرض لأى مخاطر صحية ، ووفقا لما ذكره موقع thealternativedaily فأن أبرز هذه الأطعمة هى:



تكبير الثدى

1: المكسرات، تعتبر من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والدهون الصحية التى تعزز مستوى هرمون الاستروجين وتعمل على زيادة حجم الثدى.

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2:فول الصويا، يحتوى على نسبة عالية من البروتينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وزيادة هرمون الاستروجين وزيادة حجم الثدى.

3:الحليب من الطرق الطبيعية التى تعمل على زيادة حجم الثدى عند النساء حيث انه يحتوى على هرمون الاستروجين والبرولاكتين والبروجيستيرون.

4:الاسماك والجمبرى تحتوى على العديد من العناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتعزز صحة الجهاز المناعى، فضلا عن ذلك لها دور فعال فى زيادة حجم الثدى عند النساء.

5:البابايا، تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز هرمون الاستروجين وزيادة حجم الثدى.