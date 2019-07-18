جراحون ينجحون فى خياطة يد رجل بعد تمزيقها إلى ثلاثة أجزاء بواسطة آلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على فريق من الجراحون التايلانديون قاموا بتجميع يد رجل تمزقت أصابعه، عندما تم قطعها في آلة لإعادة التدوير.
صورة اليد بعد العملية
وعانى الضحية ، الذي لم يكشف عن اسمه ، من إصابات مروعة بعد الوقوع في آلة ضغط ضخمة تستخدم لتكثيف النفايات البلاستيكية في مكعب.
وكان يعمل في "ساموت براكان"، فى تايلاند ، على بعد حوالي 20 ميلاً (33 كم) جنوب بانكوك ، وتم قطع إبهامه وإصبعه الصغير وطرف إصبعه الوسطى وقطعة كبيرة من راحة يده ، مما أدى إلى قطع الأعصاب والأربطة.
ولكن بشكل لا يصدق ، قام المسعفون ذوو التفكير السريع باستعادة الأطراف التالفة وتم نقله إلى مستشفى شولات 3 القريب في بانكوك.
وقال إن الرجل تمكن من استخدام يده والعودة إلى العمل منذ وقوع الحادث ولم يتعرض لأي مضاعفات منذ ذلك الحين.
وقال الدكتور سيريتاتامرونج: "يجب ألا يحاول الطبيب تثبيت اليد في هذه الحالة لأن معظم الوقت سينتهي به الفشل، ومع ذلك ، فإن الشيء الأكثر أهمية هو وجود اتفاق بين المريض والطبيب ويفهمون الإجراء والمخاطر".
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