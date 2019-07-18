مرتضى منصور يؤكد خطف الزمالك "صفقة سوبر" من الأهلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أنه نجح في التعاقد مع صفقة سوبر، كان النادي الأهلي يُريد التعاقد معه.

وسبق أن صرح رئيس الزمالك بأنه قام بالتوقيع مع 4 صفقات محلية من العيار الثقيل، رافضا الكشف عن أسمائهم إلا بعد انتهاء مباريات الفريق في الدوري.

وصرح مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: "قمنا بالتعاقد مع صفقة سوف تهز الوسط الكروي في مصر".

وشدد "هذا اللاعب كان يريد النادي الأهلي المصري التعاقد معه وحاول ضمه، لكن الزمالك هو من حصل على توقيع اللاعب في النهاية".

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واختتم: "لن أفصح عن اسم اللاعب أو أي صفقة محلية أخرى إلا بعد انتهاء مباريات الزمالك في الدوري".

وتتبقى للزمالك 3 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز المصري لموسم 2018/2019 أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي على الترتيب.

يذكر أن نادي الزمالك أعلن في وقت سابق تعاقده مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودي لمدة 3 مواسم قادمة لدعم خط هجوم الفريق.