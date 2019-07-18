فيديو يكشف مستقبل علي الحبسي مع الهلال السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول رواد شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر فيه الحارس العُماني علي الحبسي، متحدثاً عن مستقبله مع الهلال السعودي بصحبة قائد الفريق، محمد الشلهوب.

وظهر الحبسي في مقطع الفيديو وهو يقول: "السنتين اللي قضيتهما والجماهير اللي أسعدتني ستكون ذكرى كبيرة في قلبي لسنوات طويلة دائماً وتشرفنا“.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى مغادرة الحبسي معسكر الهلال المقام حالياً في النمسا متجهاً إلى الرياض، من أجل توقيع مخالصة مالية، بعد أن خرج من حسابات المدرب الروماني لوشيسكو للفترة المقبلة.

وانضم الحبسي إلى صفوف الهلال صيف 2017 قادماً من ريدينج الإنجليزي وفاز مع الزعيم ببطولتي الدوري السعودي وكأس السوبر.

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وفشل الحبسي في الموسم المنصرم في تقديم أوراق اعتماده للجماهير، بعد أن تم استبعاده من المشاركة بشكل أساسي والاعتماد بشكل كبير على الحارس عبدالله المعيوف.

وشارك الحبسي مع الهلال في 44 مباراة بمختلف المسابقات، استقبل مرماه خلالها 47 هدفاً بينما احتفظ بنظافة شباكه 11 مرة.



وكانت تشكيلة المنتخب العماني المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019 شهدت غياب الحبسي بعد الإصابة التي تعرض لها خلال حراسة شباك زعيم الأندية السعودية.