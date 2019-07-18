شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن يعيش الشخص بجزء من دماغه ويستغنى عن جزء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر وصف شخص ما بأنه له نصف دماغ أو وصفه بأنه يفكر بنصف دماغه هو فى الغالب يعتبر إهانة.

ولكن المخ عضو مرن، وهناك العديد من الحالات للأشخاص المصابين بعيوب خلقية فى الدماغ أو إصابات دماغية مؤلمة لا يزال بإمكانهم البقاء على قيد الحياة حتى لو لم يكن لهم دماغ كاملاً.

بعض الناس قد يعيشون مع نصف الدماغ وفقا لتقرير موقع " popularmechanics"، نتيجة لاستئصال نصف المخ وهو جراحة كبيرة تنطوى على الاستئصال الجراحى لنصف المخ الذى تم القيام به للسيطرة على الحالات الشديدة من النوبات، بعض الحالات القصوى يكون الجزء الدماغى بأكمله مفقودًا وكل ما هو موجود هو جذع الدماغ.

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المخ

هناك عدد كبير من الحالات المعروفة لأشخاص فقدوا نصف قشرة الدماغ – وهى الجزء الخارجي من أنسجة المخ- وكان لديهم وظائف نفسية طبيعية وقدرة تامة على العيش حياة طبيعية ومرضية.

في حين أن معظم الأشخاص الذين يفقدون نصف قشرة المخ يفقدون البصر في عين واحدة، فإن العين اليسرى تعالج المعلومات البصرية من الحقل البصري الأيمن والأيسر، أى أنه على الرغم من عدم الإدراك للعمق (الذي يعتمد على رؤية عينين لصور مختلفة قليلاً)، إلا أن الرؤية تشبه رؤية شخص ذو عينين، بما يشمل كامل مجال الرؤية الذهني.