الفلبين تشتكي ألمانيا لمنظمة التجارة العالمية

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وكالة الأنباء الألمانيةالخميس 2019/7/18 12:04 ص بتوقيت أبوظبي
ألمانيا أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي منتجة للحوم الخنازير - أرشيفية
أصدرت السلطات الفلبينية حظراً على استيراد لحوم الخنازير من ألمانيا، معربة عن قلقها إزاء تطبيق إجراءات سلامة الغذاء، في واحدة من أكبر مصدري لحوم الخنازير في العالم، في وقت تكافح فيه الدول الآسيوية لوقف انتشار فيروس خنازير قاتل.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الأربعاء، أنَّ الحكومة الفلبينية أوقفت اعتباراً من 2 يوليو/تموز الجاري وبشكل مؤقت استيراد لحوم الخنازير من مصانع اللحوم بألمانيا في ظل وجود ثغرات بنظام الفحص والتفتيش بها، بحسب تقرير مرفوع إلى منظمة التجارة العالمية.
وأفاد التقرير بأنَّ عملية فحص جرت مؤخراً ثبت من خلالها وجود عظام لحوم خنازير واردة من بولندا، مصابة بفيروسات حمى الخنازير الأفريقية، وجدت طريقها إلى الشحنات الألمانية.
وأشار التقرير إلى عدم انتشار فيروس حمى الخنازير في ألمانيا، لكن الخطوة الفلبينية تبرز كيفية لجوء الدول إلى تعزيز الإجراءات لاحتواء فيروس قاتل يصيب الحيوانات عبر القارة الآسيوية، وينشط الفيروس أيضاً في شرق أوروبا، كما أن بلجيكا أعلنت العثور على حالات إصابة به مطلع العام الماضي.
وقالت الفلبين إن هناك حاجة إلى منع دخول فيروس حمى الخنازير إلى البلاد لحماية الخنازير المحلية من الإصابة به، بينما لم تعلق وزارة الزراعة الألمانية على التقرير المرفوع إلى منظمة التجارة العالمية.
وبحسب وكالة "بلومبرج"، تعد ألمانيا أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي منتجة للحوم الخنازير، وهي واحدة من أكبر مصدري هذه اللحوم في العالم، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة لعام 2016.
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