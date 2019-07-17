شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول الشراكات الإعلامية في «فيسبوك»: نحاول أن نكون سفراء للصحافة والإعلام (حوار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

باتت صناعة المحتوى مهددة في ظل المد التكنولوجي المتسارع، بعض المؤسسات الصحفية أغلقت أبوابها، وأخرى قلّصت إصداراتها المطبوعة، وثالثة تسارع الخطى لركب التحول الرقمي، وسط تخوفات من مصير مجهول.

في محاولة لإيجاد طوق نجاة لصناعة المحتوى، التقى عشرات الناشرين في «نادي دبي للصحافة»، قبل نحو أسبوعين، مع أحد رجالات «فيسبوك»، وهو يسبر دوب، الذي كان قبل ذلك أحد أكثر المنتقدين لموقع «فيسبوك».

يتحدّر يسبر دوب من أصول صحفية متجذّرة، حيث شغل قبل ذلك منصب المدير التنفيذي لموقع «شبيجل أونلاين» الألماني، وهو الآن مسؤول الشراكات الإعلامية لشركة «فيسبوك» في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

ابتكر الرجل طرقًا لمد الجسور بين غرف الأخبار وخوارزميات «فيسبوك»، لذا اقتنصت «المصري اليوم» فرصة تواجده في نادي دبي للحديث حول مشروع «فيسبوك للصحافة» الصادر عام 2017، وإلى نص الحوار:

■ بصفتك مدير سابق لـ«شبيجل أونلاين»، كيف ترى تفاعل «فيسبوك» مع المؤسسات الصحفية؟

العمل معًا ينطوي على فرص هائلة، قبل ذلك لم يكن هناك طريقة مثلى للتواصل، لكن الآن نحاول تجاوز الأمر لمعرفة احتياجات وسائل الإعلام. مثل مدى صعوبة تغيرات العمل مع الشركاء، وعلينا بشكل عام أن نكون سفراء للإعلام والصحافة في «فيسبوك» لشرح احتياجاتهما بشكل أفضل.

تغيير خوارزميات «فيسبوك» لا يهدف للتضييق على الناشرين

■ حدثنا إذن عن روتينك اليومي في «فيسبوك»؟

ليس لدي روتين يومي، أنا وفريقي نعمل باستمرار مع شركائنا، وأولويتنا هي التحدث والإصغاء، ثم الرجوع بالمعلومات إلى «فيسبوك». نتابع العمل مع الفرق المختلفة لإيجاد طرق لتقديم المساعدة للشركاء حول العالم.

أحيانًا يمثل الأمر تحديًا، كل شريك قد يكون لديه مشكلة محددة جدًا، مهمتنا هي جمع كل المشكلات وإيجاد الحلول التي يمكننا تطبيقها على مجموعة كاملة من الشركاء، لأنه نادرًا ما نملك حلًا لكل شريك على حدة، لكننا مستعدون لتقديم ما يفيد الصناعة بشكل عام.

■ لكن ليس هناك حل واحد يناسب جميع المشكلات، قما يمكن تطبيقه على الناشرين الألمان قد لا يناسب التطبيق على الناشرين المصريين مثلًا!

هذا صحيح. لذلك عند العمل مع شركاء مختلفين يجب التأكد دائمًا من امتلاكنا فهم أفضل للتحديات التي يواجهونها. أنا أعمل في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهي مناطق متنوعة تضم أنواع متعددة من الصحافة، خاصة مع اختلاف النظم وطرق التمويل.

لذا يتعين علينا التكيف مع الاختلافات الإقليمية، ويمكنني القول إن ما نطوّره ليناسب شركة مقرها في الولايات المتحدة قد لا يناسب شركة في منطقة أخرى، لذلك لا يمكننا اللجوء إلى الفكرة نفسها مع شريك آخر، فذلك نادرًا ما ينجح.

يتعين علينا التكيف مع الاختلافات الإقليمية

■ كيف يساعد «فيسبوك» الناشرين في جني الأرباح؟

الاشتراكات تبدو فكرة جديدة، وجرى تطويرها مع الأسواق المعنية، ولكنها لما تناسب بعض البلدان الأوروبية؛ لأن الطريقة التي تباع بها الصحف أو المجلات لا تعمل بالضرورة مع الاشتراكات، وقد تفضّل بعض المؤسسات نظام العضويات.

قبل عامين كان يمكنك الحصول على إيرادات من الإعلانات التي يعرضها موقعك بعد نشره على «فيسبوك»، الآن لدينا أكثر من 10 طرق يمكن للمؤسسات الصحفية والإعلامية استغلالها. وقد يفضّل معظم الناشرين الزيارات المباشرة إلى مواقعهم.

الآن يمكن للناشرين إنشاء مجموعات لمعالجة موضوعات محددة لجمهور معين، وقد يختار الناشرون إنشاء مجموعات لمشتركيهم والتفاعل معهم وبناء علاقات، بينما يستخدمها آخرون لإنشاء فعاليات ونشر معلومات عنها ودعوة الناس.

هذه الفعالية تحدث بالطبع على أرض الواقع، ويمكن استغلالها في بيع التذاكر أو أشياء من هذا القبيل. لذلك هناك مجموعة كبيرة من الحلول والخيارات حول كيفية جني المال بالنسبة للناشرين، ويجب القول هنا بأن الفيديو ينمو بشكل كبير.

■ لكن ميزة الربح من إعلانات الفيديو مازالت غير متوفرة في بلدان عدة مثل مصر، متى ستكون متوفرة؟

لدينا خطة لتوفيرها، لكن لا أعرف بالضبط متى ستتوافر في كل دولة، ونتطلع بالطبع إلى جلب المزيد من المنتجات إلى مناطق مختلفة حول العالم.

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■ كيف يمكن لـ«فيسبوك» مكافحة الأخبار الكاذبة على نطاق واسع فضلًا عن حظر خطاب الكراهية مثلما جرى في هجوم نيوزيلندا؟

نكافح الأخبار الكاذبة بقدر الإمكان، ونأمل في تشكيل منظومة متكاملة للتعامل معها، منها «معايير المجتمع» التي نطورّها مرارًا، ونعمل مع مجموعة من الباحثين والصحفيين للتوصل إلى المبادئ والقواعد الصحيحة.

الأشياء التي نصنفها كـ«خطاب يحض على الكراهية» ليست كثيرة، ومع ذلك نكافحها باستمرار، قد نكون بطيئين في ذلك، لكننا نعمل على تحسين الطرق التي تسهّل اكتشاف ذلك والإبلاغ عنه لحذفه، أما الأخبار المضللة فلها مجموعة معينة من الإجراءات، أحدها الإزالة حال تعارضها مع «معايير المجتمع»، إضافة إلى أداة «تقليل معدلات الظهور».

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■ ألا ترى أن «معايير المجتمع» طويلة جدًا بحيث لا يتسنَ للمستخدمين قراءتها؟

نعم، أعترف بذلك، ولكنها طويلة لتغطيتها الكثير من الأشياء المعقدة، وأنت تحتاج أن تصبح محددًا بشأن تلك الأشياء، ونحن نتجاوز ذلك بتقديم دورات تدريبية للصحفيين في غرف الأخبار، لإعطاء فهم أفضل لكيفية عملهم معها والتصرف حيالها.

إذا كنت شريكًا إخباريًا نديره وأخطأت بشأن المعايير سنعمل معًا لتدارك الأمر، وإذا كررته ستقع ضمن منظومة العقاب.

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■ لديكم نحو 55 شريكًا يدقق الأخبار، هل هناك فرصة لإضافة شركاء جدد؟

«فيسبوك» ليس منوطًا بإدارة شبكة مدققي الأخبار، إنما يديرها معهد «بوينتر»، ونبحث معًا باستمرار عن فرص لتحسين الشبكة.

وبشكل عام، نتطلع إلى الشراكة مع دول أكثر حول العالم، ونحن نعتمد على المحترفين، لذلك تركنا الإدارة إلى معهد «بوينتر»، لأننا لسنا في وضع جيد لإدارة ذلك.

■ إذا حصلت «المصري اليوم» على شهادة من «الشبكة العالمية لمدققي الأخبار» (IFCN) فهل تصبح مدققة أخبار على «فيسبوك»؟

حسنًا، الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك. انظر إلى صفحة الويب الخاصة بمعهد «بوينتر»، هناك عملية فحص كاملة معقدة للغاية. أنت تحتاج إلى مهارات وقدرات معينة للوصول إلى المعايير. لا يمكن أن يصبح كل شخص أو مؤسسة مدقق أخبار لمجرد رغبته في ذلك، يجب أن يكون محترفًا حقًا.

بعيدًا عن اعتمادك كمدقق للأخبار، يمكن لأي شخص إبلاغ المدققين عن الأخبار المزيفة بإضافة مصدرين كحد أدنى إلى جانب الخبر، لإخبار المستخدمين بزيفه.

■ هل تدفعون لمدققي الأخبار؟

نحن نكافئهم، لكننا لا ندفع لأحد ليصبح مدقق أخبار.

■ كم عدد مراقبي المحتوى في «فيسبوك»؟

لدينا أكثر من 30 ألف مراقب محتوى حول العالم بجميع اللغات، لنتمكن من تغطية كل المناطق على مدار الـ 24 ساعة.

لدينا أكثر من 10 طرق يمكن للناشرين استغلالها لجني الأرباح

■ لماذا يغيّر «فيسبوك» خوارزمية «آخر الأخبار» بطرق صعبة على الناشرين؟

نغيّر خوارزمية «آخر الأخبار» باستمرار، ونتأكد دائمًا من رؤية المستخدمين لما يريدونه، أما التغييرات التي أجريناها مطلع 2018، كانت بعد شكاوى المستخدمين من عدم مشاهدة محتوى كاف من العائلة والأصدقاء، ولم تكن موجهة ضد وسائل الإعلام.

■ لماذا لم تنجح خاصية البث الصوتي المباشر؟

أعتقد أن الأمر متعلق بالمنطقة الجغرافية، هناك بلدان تستخدم الخاصية بكثافة في غرف الأخبار، خاصة في الأحداث العاجلة، حال عدم توافر فريق تصوير في موقع الحدث. وهناك ملايين من تلك المقاطع تُبث يوميًا، وهناك بلدان أخرى نادرًا ما تستخدمها. إذا هذا ليس اتجاهًا عامًا، بل يختلف باختلاف المنطقة.

■ لماذا تنوون حظر رسائل «واتس آب» الإخبارية؟

«واتس آب» ليس مكانًا مخصصًا لنشر الأخبار والمعلومات، ولكنه منصة للتواصل بين شخصين أو مجموعات صغيرة، وهذا ما تتضمنه اتفاقية الاستخدام، لذلك نتخذ إجراءات بشأن إساءة استخدام المنصة.

■ إذن كيف يمكن للناشرين الاستفادة من «واتس آب»؟

لا يزال بإمكان الناشرين استخدام «واتس آب» في مؤسساتهم للتواصل مع المستخدمين، إذ يبدأ المستخدم المحادثة للتواصل مع غرف الأخبار، وهذا ما يدعمه التطبيق.