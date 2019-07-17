شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تناقش شركات التكنولوجيا العملاقة في مستقبل الصحافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواجه صناعة المحتوى والنشر في العالم، وليس مصر وحدها، عشرات التغيرات والتحولات السريعة التي جعلت الصحافة في صراع جديد يجمع بين محاولة تدارك الأزمات ومواكبة التطورات التي أحدثتها وسائل التواصل، على جميع المستويات: شكل المحتوى، طريقة تداول الأخبار ومصداقيتها قبل كل شىء، مما جعل الصحافة بشكلها التقليدى تعانى وتفقد مواردها الواحد تلو الآخر في مقابل استحواذ شركات التكنولوجيا والإنترنت العملاقة على نصيب الأسد من الموارد المالية، بصورة ساعدتها على التوسع والنمو يوميًّا على حساب المؤسسات الصحفية التي تخسر وتستغنى عن صحفييها.

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من هذا المنطق، تسعى «المصرى اليوم» إلى إيجاد حلول وأساليب جديدة لمساعدة صناع المحتوى ومقدمى الأخبار حول كيفية سرد الأخبار بطريقة جديدة ومبتكرة وجذب القرّاء والمشاهدين، بجانب محاربة الأخبار الكاذبة ومحو الأمية الإخبارية عند الجمهور ومتلقى الأخبار، وتعليمهم وتدريبهم على البحث عن مصادر موثوقة وآمنة. كل هذا وأكثر نناقشه مع عدد من مسؤولى شركات الإنترنت العملاقة «جوجل، فيسبوك، وتويتر»، للوقوف على سبل التطوير المستمر التي تسعى إليها، وكيف يمكن لصناع ومقدمى المحتوى الاستفادة منها والحصول على عوائد مالية وأرباح، كما هو الحال في «يوتيوب»، بدلًا من أن تضطر وكالات الأنباء والمؤسسات الصحفية لخفض تكاليفها وتسريح الصحفيين.

تحظى مصر بأهمية كبرى عند شركة «جوجل» العالمية، ويقول المدير العام للشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لينو كاتاروزي، إن «جوجل تعتبر مصر مقياسًا أساسيًا لتزويد الشركة بالمبادئ التوجيهية لاختبار وتحسين منتجاتها».

«2 من بين كل 5 مصريين يستخدمون محرك البحث جوجل»، ما دفع الشركة إلى الإعلان عن مبادرات لتمكين الشباب المصري ودعم الشركات المحلية، إذ تدعم منتجات «جوجل» الأنشطة الاقتصادية في مصر بـ5.2 مليار جنيه سنويًا.

«المصري اليوم» أجرت حوارًا مع «كاتاروزي»، الذي يزور مصر حاليًا على رأس وفد رفيع المستوى، تطرق إلى تأثير الشركة في الاقتصاد المصري، ودورها في مكافحة محتوى الكراهية، وسبل التعاون مع الناشرين. وإلى نص الحوار:

■ ما سبب زيارتك إلى القاهرة؟ وما النتائج التي تطمح «جوجل» إلى تحقيقها في مصر؟

جئنا لتقديم نتائج دراسة التأثير الاقتصادي التي أجريناها من قبل شركة الأبحاث البريانية«Public First»، والتي تقيس التأثير الاقتصادي لـ«جوجل» في مصر، البالغ 5.2 مليار جنيه. ويتمحور تأثيرنا الاقتصادي على مساعدة الشركات، الكبيرة والناشئة، للقيام بعمل أفضل وتوصيل أهدافها وغاياتها ومنتجاتها إلى المستهلكين داخل وخارج مصر، فضلًا عن الإعلان عن تشغيل عدد من موظفي «جوجل» في القاهرة.

■ هل يعني هذا أن مصر باتت من المناطق الهامة بالنسبة لـ«جوجل»؟

مصر كانت دائما مهمة جدا بالنسبة لنا، وكنا دائمًا نشطين للغاية في مصر لأنها واحدة من أكبر الكثافات السكانية في العالم، وهي تزودنا بالمبادئ التوجيهية للمساعدة في اختبار وتحسين منتجاتنا، كما قررنا أن نعين بعض الموظفين هنا بفضل الزخم الذي تعيشه مصروما تحققه «جوجل» من أرقام اقتصادية عظيمة.

■ قابلت عددا من الوزراء المصريين، ما نتائج هذه اللقاءات؟

لدينا أجندة مستمرة مع الحكومة المصرية، والتقيت خلال زيارتي عددا من الوزراء، أبرزهم عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. وناقشنا الإعلان عن نتائج الأثر الاقتصادي قبل إعلانه في المؤتمر الصحفي. وناقشنا توظيف بعض المصريين، وكانت الاجتماعات جيدة جدا، ونحن في «جوجل» نحب هذه المحادثات بين القطاعين العام والخاص.

■ متى ستبدأ «جوجل» في توظيف الفريق المصري الجديد؟

سنبدأ في البحث عن الموظفين الجدد لبدء تشغيلهم في مكتبنا بالقاهرة في غضون أيام قليلة.

■ كيف يستفيد صناع المحتوى والناشرون من مبادرة «أخبار جوجل»؟

أزمة الصحافة ليست مسؤوليتنا، لكني أعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا المساهمة في إيجاد الحل. نظمنا بالفعل مؤتمرا في القاهرة حول هذه المشكلة 18 أبريل الماضي، بمشاركة عدد من الناشرين، وتحدثنا عن بعض الأشياء التي نقوم بها لمساعدة الناشرين على البقاء والازدهار.

أعتقد أن هناك عددًا من الأشياء التي نقوم بها ضمن إيجاد الحل، بعضها يتعلق بتنمية المهارات لإنشاء محتوى أفضل وأكثر إثارة للاهتمام، والآخر يحمل رؤيتنا لأفضل الممارسات، وبهذا الشكل فنحن نحاول كشركة عالمية أن نحل أزمة الصحافة في أماكن مختلفة حول العالم.

لدينا أيضًا منتجات يمكنها تبسيط وقياس الأخبار، مثل «amp Accelerated Mobile Pages» أو «صفحات الجوال المتسارعة»، التي توفر الوقت عن طريق الوصول إلى الصفحة بسرعة أكبر، وهو أمر مهم جدًا للمستخدمين، كما أنه يزيد من مشاركة وإرضاء القراء.

لدينا في «جوجل» التزام محدد في منطقة الشرق الأوسط لتكثيف نسبة المحتوى العربي ذي الجودة الأفضل من أجل العرب، لذلك أطلقنا عددًا من المبادرات لتوفير بعض الطرق المبتكرة للمحتوى في هذه المنطقة تحديدًا.

- صورة أرشيفية

■ هل من طرق جديدة لمساعدة صناع المحتوى في تحقيق الأرباح بخلاف الطرق التقليدية؟

أعتقد أن الإعلانات المبرمجة مدهشة وأفضل شيء في الوقت الحالي وساعدت في زيادة ضخ الأموال وتدفقها، وأرى أن عددًا قليلاً من الناشرين في الشرق الأوسط ينفذونها بشكل جيد، مثل المدة التي ستستغرقها الصفحة للتحميل ونوع وحجم المحتوى، وكذلك لدينا نموذج الاشتراك الذي يعمل مؤخرًابشكل جيد جدًا.

■ لماذا لا نسمع عن المسؤولية الاجتماعية لـ«جوجل» تجاه مصر والشرق الأوسط؟

أختلف مع هذا القول، فقد أطلقنا عددًا من المبادرات، أهمها مبادرة تطوير ودعم المهارات الرقمية المعروفة بـ«مهارات جوجل»، والتي تزود مستخدميها بمهارة مجانية، وتمنحهم شهادة موثقة حتى يكونوا مستعدين بشكل أفضل لسوق العمل.

رأينا تأثيرًا كبيرًا في فرص هؤلاء الأشخاص عندما تقدموا للحصول على وظائف. ونحن نهدف في «مهارات جوجل» للوصول إلى 100 ألف شخص بنهاية 2019، ونقوم بكل هذا في إطار الالتزام بمسؤوليتنا تجاه المنطقة، فضلًا عن التزامنا تجاه الناس.

أطلقنا كذلك بعض المنتجات الخاصة مثل «خرائط جوجل»، وزودناها بخاصية التجول الافتراضي الذي يقوم بعرض بعض معالم مصر لتحسن صناعة السياحة، وهذا هو ما نعنيه بخلق تأثير اقتصادي كبير.

■ شاهدنا مؤخرا إعلانات «اسأل جوجل»، ما الغرض من هذه الحملة؟

2 من بين كل 5 مصريين يستخدمون محرك البحث «جوجل»، ونخطط جيدًا لزيادة هذا المعدل، ومع وجود أكثر من 50٪ من المصريين غير متصلين بالإنترنت، فإننا نهدف إلى التأكد من وصولهم إلى منتجاتنا عند اتصالهم بالخدمة مستقبلًا.المزيد

على مدار 13 عامًا، تحوّل موقع «تويتر» من مجرد منصة تدوينات قصيرة إلى قاطرة لإنتاج ونقل المحتوى، وشهد مؤخرًا منافسة شرسة مع صناع المحتوى والناشرين، ممثلين في وكالات الأنباء والمؤسسات الصحفية والإعلامية.

يعاني الناشرون صنوفًا من الأزمات، لعل أكبرها الخسائر المادية الفادحة بسبب انصراف الجمهور إلى المنصات الحديثة، فهل يساعد «تويتر» المؤسسات الصحفية والإعلامية في النهوض من كبوتها؟ أم يضاعف خسائرها؟

«المصري اليوم» أجرت حوارًا مع مدير الشراكات الإعلامية لشركة «تويتر» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كندة إبراهيم، للإجابة على السؤال العالق، ومعرفة فرص التعاون بين الطرفين، وإلى نص الحوار:

■ ما الحلول والأساليب الجديدة لمساعدة الناشرين في سرد محتواهم بطريقة مبتكرة؟

يعد «تويتر» التطبيق الأول في فئة الأخبار بمتاجر التطبيقات منذ 10 سنوات على الأقل، بل أصبح أداة حيوية للصحفيين ومؤسسات الأخبار والمواطنين لتبادل الأخبار ومناقشتها.

يعتبر «تويتر» مكملا لناشري الأخبار لما يقدمه من مساعدة على انتشار علامتهم التجارية لزيادة المشاركة وكسب الأرباح. وفي وقت مبكر من العام الجاري، حدثنا الكاميرا الخاصة به لتسهيل التقاط ومشاركة المحتوى من قلب الحدث بشكل سريع، ويمكن للناشرين تحديد الجمهور سواء بالموقع أو العمر لوصول تغريداتهم للجمهور المناسب.

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هناك أدوات إضافية مثل «Moments» أو «لحظات»، وهي ميزة تجمع عدة تغريدات في تغريدة واحدة أو جلسة واحدة، مثل خاصية تغريدات الأسئلة والأجوبة المباشرة، وفي الوقت نفسه تتاح الإجابة على الأسئلة من خلال فيديو أو نص، كما توفر استطلاعات رأي الجمهور ميزة مهمة لناشري الأخبار.

بالنسبة إلى أدوات تحقيق الدخل، يعد «Twitter In Stream Video Sponsorship» الحل الأمثل لنشر المحتوى المتميز على «تويتر» واستثماره، بما في ذلك الفيديو المباشر ومقاطع الفيديو العادية وسرد القصص، ويمكن للمعلنين وضع وسوم أو «هاشتاجات» بكل ما يستجد من أحداث.

كما يمكن للمشاهدين والمشجعين من جميع أنحاء العالم الوصول إلى مقاطع الفيديو المميزة في الوقت المناسب، مثل اللحظات المميزة من برنامج تلفزيوني أو إخباري، والتي تظهر كتغريدات دعائية على الجدول الزمني بتوجيهها إلى الجمهور المستهدف، مع ظهور إعلان مسبق برعاية. بناءً على ذلك، يمكن للمعلنين توجيه رسائلهم إلى جمهورهم المستهدف في مرحلة ما قبل المحتوى، والتي ينتشر الكثير منها ويتحول إلى «تريند».

■ كيف يساعد البث الحي لـ«تويتر» المؤسسات الصحفية والإعلامية؟

أصبح البث الحي مكملاً قويًا لطبيعة «تويتر» ويساعد على شرح قيمة الخدمة وقوتها. كانت المنصة دائمًا مكملًا رائعًا للتلفزيون، ويمكن الآن للمستخدمين الاستمتاع بالمحتوى والمحادثة في نفس المكان، وأصبح بإمكان الجماهير الآن الوصول إلى الفيديو المباشر جنبا إلى جنب مع المحادثة المباشرة على «تويتر» مجانًا في جميع أنحاء العالم.المزيد

تلعب شركة «فيسبوك»، التي تتجاوز قيمتها 550 مليار دولار، دورًا فعالًا في التأثير على صناعة المحتوى حول العالم، ودائمًا ما تردد أنها ليست مؤسسة إخبارية، ولكنها ستظل جزء أساسيًا ومؤثرًا في الصناعة.

استعانت الشركة بمذيعة «NBC News» كامبل براون مطلع 2017، لقيادة شراكات الأخبار والعمل مع الناشرين، وبعد أسبوع واحد أطلقت مشروع «فيسبوك للصحافة» لتسهيل عمل الناشرين على المنصة.

قبل نحو أسبوعين، جمعت «فيسبوك» عشرات الناشرين وصناع المحتوى في «نادي دبي للصحافة»، لتعريفهم بالآليات المثلى لعرض المحتوى على المنصة وكيفية توظيفها، ما يساهم في زيادة عوائدهم المادية.

«المصري اليوم» التقت على هامش المؤتمر مدير الشراكات الإعلامية لـ«فيسبوك» و«إنستجرام» في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، فارس عقاد، للحديث عن صناعة ونقل المحتوى، وإلى نص الحوار:

فارس عقاد، مدير الشراكات الإعلامية لـ«فيسبوك» و«إنستجرام» في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا

■ بماذا تنصح صناع المحتوى للوصول بشكل أفضل إلى الجمهور المستهدف على «فيسبوك»؟

كثير من صناع المحتوى التقليدين يقعون في خطأ شائع، وهو نقل المحتوى بشكله التقليدي إلى المنصات الحديثة، ورأينا حدوث هذا حتى مع صحف عريقة. هم ينقلون المواد إلى منصة «فيسبوك» في 5000 كلمة مع صورة، ربما كان هذا الشكل مناسبًا في وقت سابق لاستهلاك المتابع، عندما كانت المنصة تعتمد على النص والصورة.

«فيسبوك» تخطى مرحلة النص والصورة بشكل ما، ويوجد الآن وسائط الفيديو والبث المباشر والتصوير البانورامي بزاوية 360 درجة، هذا التقدم في أشكال الوسائط يجب أن ينعكس على طريقة صناعة المحتوى.

فارس عقاد، مدير الشراكات الإعلامية لـ«فيسبوك» و«إنستجرام» في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا

في البداية يجب الإشارة إلى أن نحو 90% من استهلاك المحتوى يكون عن طريق الهاتف المحمول، ويجب مراعاة ذلك وبناء محتوى مناسب وجاهز للاستهلاك عن طريق الموبايل، وربما لا يجد المستهلك إمكانية لسماع الصوت المرافق للمادة، لذلك يجب أن تكون الصورة معبرة عن الخبر لأقصى درجة.

لدينا قاعدة في «فيسبوك» تسمى قاعدة «الـ 3 ثواني»، وهي المدة المخصصة لظهور المحتوى على «آخر الأخبار». هذه الثواني الثلاث هي فرصتك لجذب القارئ للضغط على هذه المادة، ويجب ملاحظة أن طريقة العرض على الموبايل رأسية، ما يستدعي التقليل من إنتاج المواد الأفقية.

يجب أن يستوعب صناع المحتوى طريقة عرض المواد للمستهلك على المنصات الرقمية، ففرضية أن المستخدم يتابع قناة أو صفحة معينة أصبحت قديمة، لأن الشكل الجديد للاستهلاك أصبح استهلاك قصة وليس بالضرورة متابعة القناة المنتجة.

فارس عقاد، مدير الشراكات الإعلامية لـ«فيسبوك» و«إنستجرام» في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا

يمكن أثناء التنقل أن تستوقفني قصة عن وفاة محمد مرسي أنتجتها صفحة معينة، ولكن ليس بالضرورة أن أتابع جميع القصص التي تنتجها هذه الصفحة، كما أن غالبية المنصات الاجتماعية تطرح على المستهلك القصص المتوقع أن يتفاعل معها وفقًا لتفاعله السابق، وليس قصص من المنتجين الذي تفاعل مع قصصهم من قبل.المزيد

باتت صناعة المحتوى مهددة في ظل المد التكنولوجي المتسارع، بعض المؤسسات الصحفية أغلقت أبوابها، وأخرى قلّصت إصداراتها المطبوعة، وثالثة تسارع الخطى لركب التحول الرقمي، وسط تخوفات من مصير مجهول.

في محاولة لإيجاد طوق نجاة لصناعة المحتوى، التقى عشرات الناشرين في «نادي دبي للصحافة»، قبل نحو أسبوعين، مع أحد رجالات «فيسبوك»، وهو يسبر دوب، الذي كان قبل ذلك أحد أكثر المنتقدين لموقع «فيسبوك».

يتحدّر يسبر دوب من أصول صحفية متجذّرة، حيث شغل قبل ذلك منصب المدير التنفيذي لموقع «شبيجل أونلاين» الألماني، وهو الآن مسؤول الشراكات الإعلامية لشركة «فيسبوك» في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

ابتكر الرجل طرقًا لمد الجسور بين غرف الأخبار وخوارزميات «فيسبوك»، لذا اقتنصت «المصري اليوم» فرصة تواجده في نادي دبي للحديث حول مشروع «فيسبوك للصحافة» الصادر عام 2017، وإلى نص الحوار:

يسبر دوب، مسؤول الشراكات الإعلامية لشركة «فيسبوك» في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط

■ بصفتك مدير سابق لـ«شبيجل أونلاين»، كيف ترى تفاعل «فيسبوك» مع المؤسسات الصحفية؟

العمل معًا ينطوي على فرص هائلة، قبل ذلك لم يكن هناك طريقة مثلى للتواصل، لكن الآن نحاول تجاوز الأمر لمعرفة احتياجات وسائل الإعلام. مثل مدى صعوبة تغيرات العمل مع الشركاء، وعلينا بشكل عام أن نكون سفراء للإعلام والصحافة في «فيسبوك» لشرح احتياجاتهما بشكل أفضل.

■ حدثنا إذن عن روتينك اليومي في «فيسبوك»؟

ليس لدي روتين يومي، أنا وفريقي نعمل باستمرار مع شركائنا، وأولويتنا هي التحدث والإصغاء، ثم الرجوع بالمعلومات إلى «فيسبوك». نتابع العمل مع الفرق المختلفة لإيجاد طرق لتقديم المساعدة للشركاء حول العالم.

أحيانًا يمثل الأمر تحديًا، كل شريك قد يكون لديه مشكلة محددة جدًا، مهمتنا هي جمع كل المشكلات وإيجاد الحلول التي يمكننا تطبيقها على مجموعة كاملة من الشركاء، لأنه نادرًا ما نملك حلًا لكل شريك على حدة، لكننا مستعدون لتقديم ما يفيد الصناعة بشكل عام.

يسبر دوب، مسؤول الشراكات الإعلامية لشركة «فيسبوك» في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط

■ لكن ليس هناك حل واحد يناسب جميع المشكلات، قما يمكن تطبيقه على الناشرين الألمان قد لا يناسب التطبيق على الناشرين المصريين مثلًا!

هذا صحيح. لذلك عند العمل مع شركاء مختلفين يجب التأكد دائمًا من امتلاكنا فهم أفضل للتحديات التي يواجهونها. أنا أعمل في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهي مناطق متنوعة تضم أنواع متعددة من الصحافة، خاصة مع اختلاف النظم وطرق التمويل.

لذا يتعين علينا التكيف مع الاختلافات الإقليمية، ويمكنني القول إن ما نطوّره ليناسب شركة مقرها في الولايات المتحدة قد لا يناسب شركة في منطقة أخرى، لذلك لا يمكننا اللجوء إلى الفكرة نفسها مع شريك آخر، فذلك نادرًا ما ينجح.

■ كيف يساعد «فيسبوك» الناشرين في جني الأرباح؟

يسبر دوب، مسؤول الشراكات الإعلامية لشركة «فيسبوك» في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط

الاشتراكات تبدو فكرة جديدة، وجرى تطويرها مع الأسواق المعنية، ولكنها لما تناسب بعض البلدان الأوروبية؛ لأن الطريقة التي تباع بها الصحف أو المجلات لا تعمل بالضرورة مع الاشتراكات، وقد تفضّل بعض المؤسسات نظام العضويات.

قبل عامين كان يمكنك الحصول على إيرادات من الإعلانات التي يعرضها موقعك بعد نشره على «فيسبوك»، الآن لدينا أكثر من 10 طرق يمكن للمؤسسات الصحفية والإعلامية استغلالها. وقد يفضّل معظم الناشرين الزيارات المباشرة إلى مواقعهم.

يسبر دوب، مسؤول الشراكات الإعلامية لشركة «فيسبوك» في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط

الآن يمكن للناشرين إنشاء مجموعات لمعالجة موضوعات محددة لجمهور معين، وقد يختار الناشرون إنشاء مجموعات لمشتركيهم والتفاعل معهم وبناء علاقات، بينما يستخدمها آخرون لإنشاء فعاليات ونشر معلومات عنها ودعوة الناس.

هذه الفعالية تحدث بالطبع على أرض الواقع، ويمكن استغلالها في بيع التذاكر أو أشياء من هذا القبيل. لذلك هناك مجموعة كبيرة من الحلول والخيارات حول كيفية جني المال بالنسبة للناشرين، ويجب القول هنا بأن الفيديو ينمو بشكل كبير.المزيد