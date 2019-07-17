اتفاقيات تعاون بين "صحة أبوظبي" و9 مستشفيات أوروبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبرمت دائرة الصحة في أبوظبي اتفاقيات تعاون مع 9 من مزودي خدمات الرعاية الصحية الرائدة في أوروبا، بغية المضي قدماً في جودة خدمات الرعاية الصحية المقدّمة بالإمارة، وتبادل الخبرات وتعزيز كفاءة العاملين ضمن القطاع.

وقّع الاتفاقيات محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، بحضور رؤساء المستشفيات الأوروبية المعنية.

وتتيح البادرة بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجال الصحي، الأمر الذي يسهم في تعزيز القدرات المحلية وتنمية مهارات العاملين في القطاع، وذلك عبر آلية سيتم اعتمادها لاستقطاب نخبة من الكفاءات الطبية الأوروبية، ضمن برنامج "الطبيب الزائر"، فضلاً عن إتاحة التواصل والتنسيق المستمرين مع المستشفيات داخل الإمارة.

وأكد محمد الهاملي أن هذه الخطوة تعكس حرص الدائرة وسعيها المتواصل لتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية، وفق أعلى الممارسات والمعايير العالمية.

وأوضح الهاملي أن الدائرة تمتلك باقة من الشراكات المتميزة التي تجمعها بأفضل مزودي الخدمات الصحية المنتشرين في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يجعلها تواكب التجارب العالمية الملهمة التي تضع المريض على رأس قائمة أولوياتها.