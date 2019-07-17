هل يمكن تناول الأسبرين مع أدوية أخرى؟.. اعرف الإجابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند تناول أى نوعيات من الأدوية بشكل دائم يجب أن تخبر طبيبك أو الصيدلي عنها، خاصة إذا وصف لك نوعا آخر لمنع حدوث تداخلات بينها، بما فى ذلك الأدوية التى تم شراؤها بدون وصفة طبية والأدوية العشبية، وذكل قبل البدء في تناول الأسبرين للتأكد من أن التركيبة آمنة.الأسبرين مع المسكنات الأخرى
الأسبرين والباراسيتامول: يمكن تناول مسكنات الأفيون أو الترامادول أو المورفين بجانب الأسبرين.
لا تأخذ جرعات مسكن للألم من الأسبرين إلى جانب مسكنات الألم المضادة للالتهابات، لأن هذا يزيد من خطر الآثار الجانبية على المعدة والأمعاء.
لا تأخذ جرعات مسكنة للأسبرين من المنتجات المركبة التى تحتوى على الأسبرين، مثل علاجات البرد والإنفلونزا ومسكنات الألم التى لا تحتاج إلى وصفة طبية.
إذا كنت تتناول جرعة منخفضة من الأسبرين لمنع تجلط الدم، يجب عليك تجنب تناول مسكنات الألم المضادة للالتهابات غير الستيرويدية قد تزيد من خطر النزيف فى الأمعاء.
الااسبرين
إذا كنت تتناول الأسبرين مع أدوية أخرى يمكن أن تزيد من خطر النزيف، فوفقا لموقع "Drugs" فإذا كنت تتناول أيًا من هذه الأدوية فلا تتناول الأسبرين إلا إذا نصح طبيبك بذلك:
الأدوية المضادة للتخثر.
أدوية "تخفيف الدم" (صفيحات).
الستيرويدات القشرية.
العلاج بالاعشاب.
مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية.
مضادات الاكتئاب.
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