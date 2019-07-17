شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من حساسية الجلوتين.. قائمة أطعمة تحتوى عليها ابعد عنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجلوتين هو بروتين موجود فى الحبوب بما فى ذلك القمح والشعير، الأطعمة المصنعة التى تحتوى على مكونات مثل الدقيق الأبيض أو دقيق القمح الكامل أو جنين القمح أو السميد تحتوى أيضًا على الجلوتين.

هناك عدد من الأطعمة التى لا يتوقع الناس احتواءها على الجلوتين ولكن فى كثير من الأحيان هى كذلك، وتشمل هذه المرق المحضرة تجارياً، صلصات السلطة، صلصة الصويا، الأرز المخبوزة، تتم إضافة منتجات القمح أثناء تصنيع هذه المنتجات بكميات صغيرة.

من أجل تحديد ما إذا كان عنصر الأغذية المعبأة يحتوى على الجلوتين، ابحث فى قائمة المكونات، فقد لا تكون المنتجات الخالية من القمح بالضرورة خالية من الجلوتين لأنها قد تصنع من الشعير الذى يحتوى أيضًا على الجلوتين.

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حساسية الجلوتين

لماذا يسبب الجلوتين مشاكل

الجلوتين وفقا لتقرير موقع " healthfood" هو بروتين نباتى لا يواجه معظم الناس صعوبة في الهضم عند تناوله، ومع ذلك في الناس الذين يعانون من عدم تحمل الجلوتين أو الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية، قد يسبب الجلوتين التهاب فى الأمعاء الدقيقة.

لذا فإن اتباع نظام غذائى خال من الجلوتين هو السبيل الوحيد لهؤلاء الأشخاص للتخلص من أعراضهم، والتي قد تشمل الإسهال المزمن والقىء وفقدان الوزن والتعب وتأخر النمو.