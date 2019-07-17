إنفوجراف.. 10 مميزات لشد البشرة بتقنية "الهايفو"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعيداً عن الجراحات، تعدّ تقنية الهايفو من أحدث ما توصّل إليه الطب الحديث، إذ تساعد في شدّ جلد البشرة وعلاج التجاعيد وزيادة النضارة، فضلاً عن إعادة تحفيز الكولاجين.
و"الهايفو" موجات فوق صوتية مكثفة تخترق طبقات الجلد المختلفة، وتُحدِث ما يسمى "نقط التخثر الحراري"، إذ تشدّ الجلد في اتجاه النقط، وبالتالي تقترب الخلايا من بعضها، ويظهر الجلد أقوى ومشدوداً أكثر، كما تحفز الجلد لإفراز "كولاجين" طبيعي بشكل قوي، وتزيد نضارة البشرة وحيويتها.
ولهذه التقنية عدد من المميزات مقارنةً بسائر التقنيات الأخرى، نستعرضها من خلال الإنفوجراف التالي:
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