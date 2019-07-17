دراسة تؤكد أن تناول كمية معيّنة من المكسرات يوميًّا يساعد في إطالة العمر

توصلت دراستان أُجريتا في جامعة هارفارد، إلى أنّ تناول كمية معيّنة يومية من المكسرات يمكن أن يساعد في إطالة العمر.

وأظهر التقرير، أنّ أولئك الذين يتناولون الجوز يوميًا هم أقل عرضة للوفاة بسبب السرطان وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي. وبشكل عام، تبيّن أنّ الأشخاص الذين يتناولون الجوز يوميًا، أقل عرضة بنسبة 20 في المئة للوفاة أثناء الدراسة، مقارنةً بأولئك الذين تجنّبوا أكل المكسرات.

وجُمعت النتائج من نحو 120 ألف مشارك في دراسة صحّة الممرضات والدراسة الصحّية للطبيب، وبداية البحث في الثمانينات، أجاب الجميع عن أسئلة حول وجباتهم الغذائية، ثمّ قدموا إجابات أخرى كل سنتين إلى 4 سنوات خلال 30 عامًا من المتابعة.

وصنّف الباحثون المشاركين إلى 6 فئات راوحت ما بين عدم تناول المكسرات، إلى تناولها 7 مرات أو أكثر في الأسبوع.

وأكدت النتائج ما توصلت إليه دراسات سابقة، حيث تبيّن أنّ تناول المكسرات يخفض الكولسترول الضار (LDL) ويرفع نظيره الحميد (HDL)، وكذلك يقلّل من ضغط الدم واستجابة ضغط الدم للتوتر.

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وظهر أيضاً أنّ استهلاك الجوز يساعد على تعزيز عملية النقل العكسي للكولسترول، حيث تقوم جُزيئات HDL الموجودة في الدم بالتخلص من التراكمات الدهنية في الشرايين المسدودة.



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