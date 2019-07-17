شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تعقد اجتماعا لبحث مبادرة علاج مليون أفريقى من فيروس C والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اليوم منظمة الصحة العالمية فى مصر، اجتماعا لمكاتب من منظمة الصحة العالمية، للدول الأفريقية، للتنسيق والتشاور من أجل علاج مليون أفريقى فى 18 دولة أفريقية، بالإضافة إلى ممثلين عن المكتب الإقليمى لأفريقيا، والمكتب الإقليمى لشرق المتوسط، بحضور وزارة الصحة والسكان المصرية، كخطوة نحو الأمام فى الطريق الذى بدأته مصر للتصدى لالتهاب الكبد الفيروسى سى عن طريق تقديم اختبار الكشف عن التهاب الكبد C والعلاج منه للدول الأفريقية.

وقالت المنظمة فى بيان لها، اليوم الأربعاء، إن هذا الاجتماع التشاورى بين مكاتب منظمة الصحة العالمية يهدف إلى تقييم التجربة المصرية لحملة "100 مليون صحة"، بالإضافة إلى دراسة الوضع الوبائى والتحديات فى الدول الـ 18، ووضع خطة عمل مشتركة لدعم علاج مليون أفريقى بقارة أفريقيا.

من جانبها قالت وزارة الصحة والسكان، "إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى كونه رئيس الاتحاد الأفريقى بعلاج مليون أفريقى يعانون من التهاب الكبد الفيروسى سى، هى مبادرة إنسانية يتطلع إليها الأشقاء الأفارقة، ونعمل سويا مع جميع الشركاء من أجل انجاح هذه المبادرة، وتقوم منظمة الصحة العالمية بتقديم الدعم الفنى للمبادرة.

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ومن جانبه أكد الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، انه فى إطار التعاون المستمر بين منظمة الصحة العالمية ممثلة فى مكتب مصر، ووزارة الصحة والسكان المصرية، تقوم المنظمة بدور أساسى لدعم تنفيذ خطوات هذه المبادرة عن طريق الربط بين الممثلين المعنيين فى المنظمة فى مكتبيها لإقليم شرق المتوسط، والأفريقى، على حد سواء للتأكد من سرعة ودقة تحقيق الأنشطة المخطط لها.

وأضاف، "يقوم مكتب منظمة الصحة العالمية، فى الدول الأعضاء الـ 18 بدور القائد الفنى، والتقنى فى تلك البلدان للمساهمة فى التغطية الصحية الشاملة على أرض الواقع، وكذلك توفير الدعم اللازم للاجتماعات التنسيقية، خلال خطوات تنفيذ هذه المبادرة التى تحمل فى طياتها واجب إنسانى نحو الحفاظ على صحة المواطنين.

وقال يستمر الاجتماع ليومين، ويهدف إلى وضع خطة عمل مشتركة وجدول زمنى من أجل تقوية النظام الصحى بدعم من منظمة الصحة العالمية، للوصول إلى الهدف المنشود ضمن منظومة التنمية المستدامة، والتغطية الصحية الشاملة بالقضاء على التهاب الكبد الفيروسى بحلول عام 2030.