تعيين الخليفة المحتملة لـ"أنغيلا ميركل" وزيرة الدفاع في ألمانيا

أفاد بيان رسمي الثلاثاء، أن أنغريت كرامب-كارينباور، رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والخليفة المحتملة للمستشارة الالمانية أنغيلا ميركل، ستتولى وزارة الدفاع في ألمانيا بعد انتخاب أورسولا فون دير لايين التي كانت تشغل هذا المنصب رئيسة للمفوضية الاوروبية.

وسيتم تعيين كرامب-كارينباور، المعروفة في ألمانيا باسم "آي كاي كاي" و"ميني ميركل"، خلال حفل تسلم وتسليم في برلين الأربعاء، وفق ما اكد نائب رئيس مجلس الولايات الألمانية (البوندسرات) في بيان.

أما دير لايين، التي تولت وزارة الدفاع منذ عام 2013، فقد باتت الثلاثاء أول امرأة تترأس المفوضية الاوروبية بعد انتخابها بأكثرية ضئيلة خلال جلسة للبرلمان الأوروبي.

وكانت ميركل صرّحت قبل الإعلان عن تعيين كرامب-كارنباور انه سيكون هناك بديل بشكل سريع على رأس وزارة الدفاع، حيث قالت "وزير الدفاع يتولى القيادة والسلطة العسكرية. لا يمكننا ترك هذا المنصب فارغا لفترة طويلة".

ويُعد هذا هو أول منصب وزاري تتولاه كرامب-كارينباور، المولودة في ولاية سارلاند بالقرب من الحدود الفرنسية، والتي أصبحت شخصية بارزة في السياسة الألمانية.

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وبات من البديهي انها المرشحة المفضلة لخلافة ميركل منذ انتخابها رئيسة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في كانون الاول، وبعد اعلان المستشارة الألمانية أنها لن تسعى لولاية أخرى بعد انتهاء فترة ولايتها الحالية عام 2021.

ومع ذلك، فإن الاعلان عن تعيين كرامب-كارينباور البالغة 56 عاما على رأس وزارة الدفاع شكّل مفاجأة للبعض، خاصة وانها تعرضت لانتقادات شديدة بعد النتائج السيئة للحزب الديمقراطي المسيحي في انتخابات البرلمان الأوروبي في أيار.

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