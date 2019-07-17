"الصحة" الفلسطينية في غزَّة تواجه أزمة غير مسبوقة في نقص الأدوية

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، الثلاثاء، إنها تواجه "أزمة غير مسبوقة" في نقص الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، مبينة أن الاحتياج السنوي من الأدوية والمستلزمات الطبية 40 مليون دولار.

وذكرت الوزارة أن "الأزمة الدوائية التي تشهدها المستشفيات والمراكز الصحية هي الأصعب خلال سنوات الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة".

ولفتت إلى أنه "توفر خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 10 ملايين دولار للأدوية والمستهلكات الطبية من جهات مختلفة، وهذا يمثل نصف احتياجنا في الستة شهور".

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وذكرت أن "تراجع الاستجابات المختلفة مع احتياجات المرضى تسبب في حرمان 50% من مرضى قطاع غزة من العلاج".

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وطالبت كافة الجهات "باتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لتلبية الاحتياجات الدوائية لمرضى الأورام وأمراض الدم والمناعة والكلى والأنواع المختلفة من الحليب العلاجي والأدوية العصبية والنفسية والأمراض المزمنة والحوامل والأطفال والرعاية الأولية".

وتفرض إسرائيل قيودا على توريد الأدوية لغزة، منذ بداية الحصار على القطاع.

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