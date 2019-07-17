شكرا لقرائتكم خبر عن هتاكل إيه فى موجة الحر؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد البلاد موجة من الحر الشديد، وقد يتعرض البعض للإصابة بالجفاف، أو الهبوط أو ضربة الشمس، ولذا عليك التعرف علي أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها خلال موجة الحر، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

في بداية الأمر يجب الاهتمام بنوعية الطعام الغني بالماء والألياف، لأن تناولهم يقلل من حدة الإصابة أو التعرض للجفاف، ولذا عليك تناول من 2 لتر إلى فيما فوق ماء، وذلك للحد من نقص نسبة السوائل في الجسم.

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هل تعلم أن تناول طبق السلطة الخضراء في موجة الحر، يساهم في إمداد الجسم بالعديد من السوائل التي يحتاجها الجسم، بالإضافة إلي الفيتامينات والعناصر الغذائية التي فقدها الجسم نتيجة للحر الشديد وزيادة إفراز العرق في الجسم، ولذا عليك تناوله بكثرة.

عليك تجنب تناول التوابل الحارة كالزنجبيل والقرنفل، لأنهم يزيدان من الشعور بارتفاع حرارة الطقس، ولذا تجنبها يعد أفضل حتى لا يفقد الجسم السوائل المتواجدة داخله.

للفواكه دور كبير في التخلص من الشعور بارتفاع حرارة الطقس، ولذا عليك الإكثار من تناولها، لأنها تساهم بشكل كبير في الحد من الحرارة، وتنظيم نسبة السوائل بالجسم، ولذا عليك تناول البرتقال، والفراولة، بكثرة.